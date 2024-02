Ana Martins: Ansiedade e adolescência, desafio para os pais

O mundo está cada vez mais dinâmico e ágil e essa realidade somada à pais com rotinas exaustivas dentro e fora de casa, grandes responsabilidades e o acúmulo de funções, contribuem para a automatização dos adultos, principais responsáveis por preparar os filhos para a vida. O que sobra? Sem dúvida, pouco tempo e pouca energia para a rica e preciosa troca de experiências e afeto em família.

Uma pesquisa publicada pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), mostrou que entre 10 e 20% dos adolescentes apresentam problemas de saúde mental e são tratados de maneira equivocada. O problema começa já no diagnóstico.

Com o cérebro em desenvolvimento, as mudanças físicas, hormonais, emocionais e a incapacidade de lidar com grandes decisões, ao tempo que já dão menos atenção à opiniões e conselhos dos pais, os filhos podem facilmente ser tomados por sentimentos de frustração, ansiedade e até mesmo solidão em uma fase extremamente desafiadora e ainda cheia de cobranças. Ainda desse lado da balança, a era digital provoca inúmeros sentimentos e situações. As tendências que antes se copiava da novela das oito, hoje aparecem toda hora na palma da mão, ampliando exponencialmente o desejo de consumo e a falsa ideia de vida sempre feliz. Dá pra não ficar ansioso?

Apresentada a realidade, vamos pensar em caminhos e soluções. Precisamos primeiro validar as emoções e ter empatia com os adolescentes, assim vamos apontar as possíveis soluções. Há profissionais de saúde mental que apontam que a atenção é um forte poder. Leia-se; estar junto. Fazer o filho sentir com certeza que tem abrigo, abraço e suporte, são partes do processo. Outro perigo vem camuflado de "meu filho tem o gênio forte", ou "minha filha é muito despachada e decidida". Cuidado. Você está lidando com a pessoa mais importante da sua vida. É preciso conhecer seu filho para decifrar o que as emoções estão tentando dizer. Dessa forma, permanecer junto do filho é uma questão de necessidade e buscar ajuda sempre for necessário. Promover momentos em família na rotina tem um poder transformador. A vida vai continuar tão ou mais veloz, a tecnologia continuará avançando, mas o ser humano sempre precisará de atenção e afeto.