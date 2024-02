João Paulo Pimentel: O dualismo no governo Lula

Desde que assumiu seu terceiro mandato, o presidente Lula vem empreendendo uma irretocável política externa que coloca o Brasil, novamente, no protagonismo mundial. Seu discurso, focado na crítica às desigualdades e defesa dos países periféricos, ganha força com a ressurreição do Brics, agora potencializado com mais adesões e podendo começar a tensionar uma nova ordem mundial multipolar. Além disso, o Brasil ganha destaque por sua agenda em defesa do meio ambiente e dos povos originários. Apesar disso, o que se observa é que esse discurso "para fora" não reverbera "aqui dentro".

O governo é constantemente emparedado pelo congresso - mesmo com vários ministérios entregues ao "centrão" - e não consegue, por exemplo, avançar efetivamente na pauta ambiental e indígena. A coragem da nossa política externa diante das potências ocidentais não se repete no cenário nacional com os antagonistas internos. Ao que parece, a atuação de Haddad na Fazenda é orientada para agradar o mercado. Sua reforma tributária não atacou sequer a defasagem monstruosa entre as faixas e alíquotas do imposto de renda. Já o arcabouço fiscal, substituto do teto de gastos, projeta uma política econômica inserida na mesma lógica de austeridade.

Uma grande reforma nas forças armadas foi descartada em nome da conciliação, e o Ministério da Defesa ganha de presente um vistoso orçamento. Enquanto isso, servidores federais começam o ano com reajuste zero! Na educação, Camilo Santana ainda não mostrou disposição para enfrentar os interesses empresariais, encarnados em seus institutos e fundações, deixando os profissionais da educação frustrados.

Já que o Partido dos Trabalhadores, com mais de 1,5 milhão de filiados e expressiva capilaridade entre os movimentos sociais, prefere não mobilizar suas bases a fim de viabilizar um governo com políticas realmente voltadas à classe trabalhadora, é chegada a hora dos movimentos sociais, da cidade e do campo, e dos sindicatos, em especial os ligados à educação, saírem da inércia para forçarem o governo Lula III a transformar o discurso em prática!