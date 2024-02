Luiz Eduardo Girão: Fortaleza não é degrau para projeto de dominação!

Foto: Divulgação Eduardo Girão, senador de República (Novo)

Não é fácil fazer política numa terra que ainda não se livrou dos "coronéis" cuja tática, da vez, é a cooptação com o dinheiro do pagador de impostos; o seu dinheiro vem sendo torrado aos bilhões - do executivo estadual, municipal e nas casas legislativas - em patrocínios e propagandas para controlar boa parte da mídia. Até entidades empresariais, historicamente independentes, viraram "puxadinhos" dos palácios de governo.

Como fortalezense, acho acintoso ver a inteligência do cidadão ser desrespeitada quando aliados de pouco tempo atrás, PT e PDT, agora se digladiam com seus projetos de poder pelo poder, trazendo soluções mirabolantes. Ora, por que eles não colocaram essas ideias em prática durante as sucessivas "gestões" dessa oligarquia que representam? Esses mesmos poderosos não têm qualquer pudor ao "arranjar boquinhas" para seus parentes e correligionários às custas do povo. Que o diga o festival de benesses da Cagece e Detran… Enquanto isso, a tragédia social só aumenta seja no domínio das facções criminosas, no atendimento desumano na saúde pública ou mesmo no crescimento da pobreza.

O que fazer? Há várias medidas, mas nenhuma passa por fortalecer a famigerada indústria de multas de trânsito e nem criar mais impostos, como a cobrança da renovação de alvarás, taxa do lixo… Aliás, as chuvas chegaram e com elas novamente a calamidade de todos os anos: ruas alagadas e cheias de lixo mostram que a prefeitura recebeu e não devolveu em serviço tal vergonhoso tributo que deveria ser revogado imediatamente. A solução passa por um líder que tenha vontade política para acabar com burocracia, simplificando e melhorando o ambiente de negócios. É necessário também um corte drástico nos gastos supérfluos e de cunho politiqueiro, os "carguinhos do toma lá dá cá".

O caminho eficaz é a profissionalização com meritocracia, criando indicadores para coibir toda forma de desperdício e desvio dos recursos públicos. A prefeitura tem todas as condições de se tornar um bom agente facilitador e até promotor de oportunidades de geração de renda. É possível? Claro. Minha vida toda foi de gestão em Fortaleza seja no comando de empresas que geraram milhares de empregos ou na promoção assistencial beneficiando milhares de mulheres, adolescentes e idosos, seja ainda na produção cultural com a realização de filmes e peças de teatro, levando cultura de Paz aos cearenses ou mesmo na gestão esportiva, presidindo o Fortaleza num momento dramático de sua história, em que poucos acreditavam mas Deus abençoou nosso trabalho, colocando o Clube onde merece: no topo do futebol brasileiro. E é com essa responsabilidade que Fortaleza, nossa cidade, também necessita ser encarada. Já dizia Renato: "disciplina é liberdade, compaixão é FORTALEZA e ter bondade é ter coragem ". Paz & Bem!