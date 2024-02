André Jalles Monteiro: Enem: avaliar para diagnosticar e intervir

Foto: Arquivo Pessoal André Jalles Monteiro. Estatístico, professor titular da UFC.

As avaliações possuem diversas utilidades. Ao meu ver, a mais nobre de todas elas, é a sua utilização para o diagnóstico da capacidade cognitiva dos avaliados. Principalmente se o objetivo final tiver como meta a realização de intervenções pedagógicas. Tais práticas devem ser guiadas para a finalidade máxima de um ser humano: o discernimento do mundo à sua volta.

O Enem, em sua criação, teve como principal objetivo a avaliação da qualidade do ensino básico no Brasil. Porém faltava algo que estimulasse o participante para sua dedicação absoluta no exame. Essa lacuna foi corrigida com a utilização dessa avaliação para o ingresso em instituições de ensino superior. Hoje o processo se consolida e podemos observar diversas iniciativas que geraram impacto no processo de educação do país.

Algumas escolas implementaram condutas em prática de texto e estímulo à escrita e obtiveram grande aumento nas notas dos seus alunos em redação. Outras criaram novas metodologias de ensino da matemática, com êxito no raciocínio lógico dos alunos. No país afora inúmeras práticas deram certo, em diversas áreas do conhecimento.

Como grande exemplo de evolução na qualidade da educação pública está o estado do Ceará. O Programa de Alfabetização na Idade Certa deu certo e deve prosseguir com sua evolução. Inúmeras escolas do interior do estado aparecem como destaque no Saeb, várias delas no meio rural. Na avaliação do 5º ano de 2021, dos 183 municípios cearenses com escolas públicas no meio rural, em 90 deles a maior nota média de matemática é de uma escola desse meio.

Resta-nos, enquanto sociedade em evolução: garantir o acesso irrestrito aos dados produzidos pelos sistemas de avaliação; estimular os pesquisadores em busca de soluções replicáveis para as escolas que ainda não conseguiram uma grande evolução e continuar na prática de avaliações em larga escala. Pautados do intuito de diagnosticar os problemas da educação brasileira e corrigirmos os grandes entraves na capacidade dos brasileiros perceberem o mundo à sua volta.