Marcelo Bezerra: Fundo partidário e fundo eleitoral

O Fundo Partidário é uma conta reservada a todas as agremiações políticas. Iniciou-se em 1965, na extinta lei orgânica dos partidos. O intuito foi de não permitir que os partidos recebessem auxílio ou contribuições ilícitas ou imorais (havia vedação nos artigos 56 e 57 da lei 4.740). Assim, foi criada, no Brasil, uma forma "legítima" e legal de fomentação de instituições que discutissem a política e agregassem possíveis candidatos.

Este fundo tem o objetivo, desde o nascedouro, de suprir os custos permanentes (água, luz, aluguel, transportes, palestras, suas fundações e eventos). Atualmente, a lei 9.096/95, disciplina isto. Em 2019, com a lei 13.877, acrescentaram-se as despesas de advogados, contadores, impulsionamento na internet e passagens aéreas para não filiados.

O Fundo Eleitoral é algo novo. Nasceu em 2017, com a Lei 13.487, na qual, os congressistas aproveitaram a decisão do STF, que, numa Ação Direta de Inconstitucionalidade, promovida pela OAB, proibiu a doação de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais, isto em 2015.

Em 2018, o Fundo Eleitoral teve o valor de R$ 1,7 bilhão para as eleições de presidente, governadores, deputados estaduais e do congresso nacional.

Em 2020, o valor chegou a 2 bilhões de reais para que os partidos utilizassem na campanha de prefeitos municipais.

Já em 2022, para as eleições presidenciais foram exageradamente postos R$ 4,96 bilhões.

Para 2024, o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) da União para 2024, enviado pelo Executivo para o Legislativo aprovar, estava previsto o montante de 993 milhões. O Congresso alterou um pouquinho (contém ironia). De menos de um milhão saltou para quase 5 bilhões de reais.

O justo seria que o valor de 2022 utilizasse a base de gastos de 2018, corrigido com o índice inflacionário. O mesmo seria para os recursos de 2024. O Congresso retirou, literalmente, de emendas impositivas que pudessem melhorar a vida do cidadão, para bancar uma farra com campanhas políticas. O povo no fundo... do poço. n