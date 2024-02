Roberto Macêdo: Três presentes em um

Ganhei dos meus filhos uma viagem de presente em meu aniversário de 80 anos; uma viagem que uniu a alegria e o contentamento de passar cinco dias com todos os meus descendentes imersos em uma obra fantástica da natureza, as Cataratas do Iguaçu, e visitar um excepcional monumento da engenharia brasileira, a hidrelétrica de Itaipu, que não conhecíamos.

O lugar não poderia ser mais apropriado para o desfrute desses dias de aconchego familiar, somado aos deleites do meu coração de amante da natureza e da minha cabeça de engenheiro. Foram três presentes em um, três encantos excepcionais envolvendo afeto, educação ambiental e admiração pela capacidade humana de realização.

Itaipu, como se sabe, é uma empresa binacional, pertencente ao Paraguai e ao Brasil, portanto metade da energia gerada por ela pertence a cada um desses países. Como os paraguaios consomem apenas 20% da sua parte, vendem 80% dela para consumo brasileiro. A geração de Itaipu representa 7,14% da energia consumida no Brasil.

É impressionante a grandiosidade dessa hidrelétrica construída pelo Brasil entre 1975 e 1982. Cada detalhe é grandioso. Só o desvio do rio Paraná para liberar a área de construção da obra, teve 400m de largura e 90m de profundidade, em cerca de 4km. Os milhões de metros cúbicos de pedra retirados desse canal foram aproveitados na construção da barragem.

Esse gigantismo reflete-se na barragem com mais de 200m de altura e base com 270m de largura. Toda ela em concreto resfriado com gelo, para evitar fissuras ao longo do tempo. São 20 turbinas acionadas por uma queda d´água de 140m, com tubo de 10m de diâmetro.

O Parque Nacional do Iguaçu não fica atrás, com sua esplendorosa natureza e estrutura ecoturística de alto padrão. Tirando as áreas verdes amazônicas, esse parque é o maior do Brasil, com unidade de conservação acima de 185 mil hectares. Juntando com o contínuo de floresta do lado argentino, esse imenso território de biodiversidade chega a mais de 252 mil hectares. Sem contar que no passeio entre o seu conjunto de quedas d´água pode-se ver arco-íris em diversas posições.

Voltei agradecido e energizado! n