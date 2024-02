A Unilab, fundada em 2010, localizada no Ceará e também na Bahia, é referência na integração cultural no ensino superior, destacando-se pela formação global. Com ênfase no intercâmbio entre países de língua portuguesa, a universidade possui um corpo docente e discente diversificado, com nacionalidades distintas, enriquecendo o ambiente acadêmico.

Seus cursos abordam temas relevantes, comprometendo-se com uma educação que valoriza diversidade e equidade. A pesquisa desenvolvida contribui para soluções locais e globais.

A Unilab fortalece laços internacionais por meio de programas de cooperação, sendo um espaço de convergência de saberes e culturas. Com compromisso integral, a Unilab valoriza ética, cidadania e responsabilidade social e emerge como uma instituição singular, conectando nações, promovendo educação comprometida com um mundo mais justo. Sua trajetória reflete o potencial transformador do ensino superior.