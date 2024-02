Rérisson Máximo: Sobre educação, edificações e cidades

Foto: Arqivo Pessoal Rérisson Máximo. Conselheiro estadual do CAU-CE e professor do IFCE.

Não há como pensar o presente e o futuro de uma sociedade sem entender a educação como ferramenta para transformá-la. E isso faz sentido no Brasil, que ainda possui taxa de analfabetismo superior a 5%, segundo o IBGE. Portanto, falar sobre educação no nosso país é, antes de tudo, pensar em como fazer com que os brasileiros tenham condições mínimas de cidadania, começando com habilidades básicas de leitura e escrita.

Erradicar o analfabetismo é, inclusive, uma das diretrizes do Plano Nacional da Educação. Como instrumento político de abrangência nacional, o desafio que temos pela frente na elaboração de um novo plano é universalizar e democratizar o acesso à educação - em suas diferentes formas, modalidades e níveis - de maneira a termos cada vez mais pessoas conscientes sobre a nossa realidade enquanto país periférico, dependente e extremamente desigual e, assim, poder transformá-la.

A educação, enquanto direito fundamental presente no nosso texto constitucional, é também a porta de entrada para a conquista de outros direitos, sendo possível através do conhecimento compreendê-los e reivindicá-los. Cidadãos mais conscientes podem exigir do poder público a implementação de políticas públicas que garantam esses direitos, dentre eles os que estão diretamente vinculados à habitar edificações e cidades em condições dignas.

O conhecimento pode contribuir, por exemplo, na exigência do cumprimento da Lei da Assistência Técnica, a Lei Federal 11.888 que busca garantir o acesso gratuito ao projeto, à construção e à reforma de moradias de famílias de baixa renda. Ou na busca do cumprimento do Estatuto da Cidade, a Lei Federal 10.257 que diz que terrenos e edificações na cidade devem cumprir uma função social. Ou ainda na implementação de programas de habitação que garantam o direito à moradia, conforme posto no artigo 6º da Constituição Federal.

Dentro desse processo educativo, também fazem parte profissionais da arquitetura e urbanismo que cumprem papel importante na construção de cidades e edificações e que, ao possibilitar qualidade de vida para as pessoas que os ocupam, direta ou indiretamente, são educados ao mesmo tempo que também educam.