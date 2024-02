Rômulo Moreira Conrado: Operação Tempus Veritatis

Foto: Divulgação Rômulo Moreira Conrado, procurador da República

As mais recentes notícias acerca da chamada operação Tempus Veritatis, a qual teve como um dos seus alvos o ex-presidente Jair Bolsonaro, levantaram uma série de controvérsias jurídicas acerca da conduta imputada a ele, coautores e apoiadores, notadamente para o fim de identificar se se estava diante de um crime que teve sua execução iniciada ou a mera prática de atos preparatórios.

O cometimento de qualquer delito envolve uma série de etapas que se iniciam com a cogitação, a prática de atos preparatórios, a execução e o momento em que se consumam. Determinadas condutas, como por exemplo o terrorismo, são puníveis já na prática de atos preparatórios, sendo exigido nos demais casos se inicie a execução, ainda que o resultado não ocorra por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Os crimes investigados em tal operação são aqueles que atentam contra as instituições democráticas, previstos nos artigos 359-L e 359-M do Código Penal, os quais se consumam com a mera tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes, e a tentativa de deposição do governo legitimamente constituído.

Cabe assinalar ainda não se tratar de crimes que somente se consumam caso ocorra participação ou coautoria de militares, e que não restam afastados pela postura legalista adotada ao final, razão pela qual vieram a ser condenados por tais delitos os invasores das sedes dos três Poderes, de forma análoga à imposição de penas pelo crime de sedição aos invasores do Capitólio norte-americano.

Uma série de reuniões prévias, confecção de minutas de atos jurídicos com os quais se buscava o suporte normativo para as condutas, tolerância com os acampamentos golpistas, tentativas de tumultuar o processo eleitoral com questionamentos ao sistema eletrônico de votação, organização de uma indústria de fake news, entre outras práticas, representam um conjunto de atos conexos de instigação e auxílio, legitimando portanto sejam os envolvidos punidos à luz do devido processo legal. n