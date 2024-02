Vicente Flávio Belém Pinho: E a lógica da vida?

Foto: divulgação Vicente Flávio, Comissão de Justiça e Paz

O capitalismo se tornou um palco de elevadíssima produção de mercadorias de uma forma tal que o marketing e a propaganda sejam os primeiros indutores do consumo frenético como marca de época. Esta lógica passa a reger os comportamentos humanos e estes são também mercadorias disponíveis. O sentido da necessidade genuína foi substituído pelo desejo consumista, estéril e lucrativo.

Esta desumanidade é parte do mundo atual, no qual a economia real é minoritária frente ao hegemonismo financeiro; enquanto isso diminuem o trabalho e o emprego, frente a uma extraordinária riqueza por vezes esterilizada, viralizada em lucros para cada vez menos pessoas.

Esta espécie de autonomia financeira virou "dos pés à cabeça" o sentido da economia que inicialmente era um instrumento para melhorar as condições de vida da população. Ocorre o inverso hoje: os humanos devem se adaptar e servir ao mercado. Trata-se de um caso gravíssimo de ferimento aos sentidos da vida, à democracia e da instalação da tirania do dinheiro.

O Papa Francisco em suas encíclicas sociais e posturas lê "sinais dos tempos" bíblicos a serem interpretados e trazidos para se confrontarem com o drama de nossa sociedade e nos fortalecer para um agir humanitário à altura do desafio em curso. Desde a publicação da Exortação Apostólica Evangelii Gaudiu, ele busca diálogo com educadores, economistas, religiosos e intelectuais para desvendar a crise civilizatória atual e construir alternativas .

A compreensão da vivência atual como uma viragem histórica abre o plano de trabalho franciscano, que não pode ter como consequência a paralisia do protagonismo humano na superação da crise atual que é sistêmica, radical e demorada. O reconhecimento da gravidade situacional é condição para o agir consequente.

Reconhece-se o avanço tecnológico como possibilidade de ampliar o alcance da medicina, da educação e das comunicações. A contradição inaceitável é a de que a maioria do povo não tenha o acesso digno pela via das políticas públicas. Ao contrário, o empobrecimento generalizado e a violenta desigualdade social obstruem este caminho que deveria estar bem adiantado. n