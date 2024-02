Deodato Ramalho: Ibama aos 35 anos

Foto: IANA SOARES Deodato Ramalho. Superintendente do IBAMA no Ceará. (Foto: Iana Soares/O POVO)

Comemoramos, hoje, os 35 anos do Ibama. Em 1989 vivíamos o impacto da instalação de grandes empreendimentos, além de desastres ambientais, como o acidente radioativo com Césio 137, em Goiânia. A caça predatória de jacarés, no pantanal, e de baleias, nos oceanos, ameaçavam espécies importantes de extinção. A Amazônia acumulava índices alarmantes de desmatamento, sendo palco de conflitos entre comunidades tradicionais e grileiros de terras, que, além do rastro de destruição da nossa biodiversidade, resultou no assassinato do líder ambientalista Chico Mendes, entre outras importantes lideranças populares.

Assim, em 22.02.1989 foi promulgada a Lei nº. 7.735, que criou o Ibama, integrando a gestão ambiental no país. No início, o Ibama enfrentou grandes desafios, decorrentes da unificação das visões e das agendas distintas dos quatro órgãos que lhe deram origem; mas, aos poucos, o Instituto foi criando a sua própria identidade, forjada na conexão entre as cobranças sociais e no engajamento coletivo de seu quadro de servidores, àquela altura contando com os oriundos dos órgãos de origem e de novos servidores concursados.

Apesar das muitas dificuldades o Ibama se consolidou com um dos mais importantes e eficientes órgãos de defesa do meio ambiente, com prestígio e reconhecimento nacional e internacional, mercê das políticas governamentais implantadas e da dedicação e qualificação de seu quadro de pessoal, que não se abalou nem mesmo com o recente período obscurantista, negacionista, que intentou destruir a pauta ambiental, deixando um enorme passivo.

O momento é de reconstrução das políticas ambientais do País, inclusive quanto a necessidade da recomposição da política remuneratória dos servidores, da reestruturação das carreiras e de novos concursados. Não obstante, o corpo funcional do Ibama permanece fiel no cumprimento do seu papel, como guardião da vida, da defesa da fauna, da flora, enfim, da biodiversidade; na execução das políticas ambientais que recolocaram o Brasil como um dos mais importantes líderes das discussões globais sobre o meio ambiente e as mudanças climáticas, sendo o principal responsável pela recuperação do prestígio internacional do País nessa agenda.