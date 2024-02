Plínio Bortolotti: Bolsonaro quer fazer um cercadão na Paulista

A triste figura do ex-presidente Jair Bolsonaro aparece em um vídeo fazendo um patético apelo para que seus correligionários acorram a um ato em sua defesa. A convocação virtual deu-se depois da operação que levou a Polícia Federal (PF) a varejar seus endereços e de sua turma, participantes de uma frustrada tentativa de golpe de Estado, suspeita-se.

"Nesse evento, eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas à minha pessoa", disse ele. Bolsonaro convocou sua corriola a comparecer à manifestação vestida de verde e amarelo, mas, pediu, sem "qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja".

O interessante é que a PF está oferecendo, nesta quinta-feira (22/2), uma oportunidade para o ex-presidente se explicar. Mas ele, estranhamente, recusou o gentil convite policial e mandou seus advogados pedirem a dispensa da arguição. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, respondeu, na lata, que não cabe ao investigado escolher o dia do depoimento. O valente disse então que ficaria calado durante o interrogatório. Ele prefere manifestar-se no cercadão da Av. Paulista, rodeado de apoiadores, se é que aparecerão muitos por lá.

O ato servirá para Bolsonaro testar sua popularidade e a disposição dos extremistas em continuarem a acompanhá-lo. A liga dessa turba são as provocações bolsonaristas contra instituições, o "comunismo" e outros inimigos. Se Bolsonaro recuar, corre o risco de um rebote, a desilusão com o líder.

A propósito, em uma democracia, que Bolsonaro quis derrubar, as manifestações são livres. Por isso, equivoca-se o PT de São Paulo que pede ao Ministério Público Eleitoral, investigação sobre a preparação do ato. Além disso, a iniciativa oferece um álibi para que Bolsonaro culpe essa repressão, em caso de baixo comparecimento.

De qualquer modo, a manifestação bolsonarista não fracassará, de maneira alguma, aos olhos dos fanáticos da extrema direita. Sempre existe o apelo ao universo paralelo, ao modo Donald Trump. A posse de seu antecessor, Barack Obama, teve pelo menos o dobro de público, segundo variadas medições e provas com fotos. Mas Trump insistiu na farsa de que havia reunido mais gente. Seus adeptos radicais acreditaram.