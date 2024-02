Wladimir d'Alva: Lula novamente

O infeliz discurso de Luiz Inácio Lula da Silva na abertura da 37ª Cúpula da União Africana, realizada em Addis Ababa, capital da Etiópia, em 18 de fevereiro de 2024, vai entrar na história como uma das maiores máculas na relação entre Brasil e Israel. O presidente brasileiro, em sua fala, comparou a ação militar de Israel contra o grupo terrorista Hamas ao Holocausto perpetrado por Adolf Hitler contra os judeus na Segunda Guerra Mundial. Vejamos: "O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus".

A fala do petista causou duras reações por parte de Israel, com o primeiro-ministro referindo-se às afirmações de Lula como "vergonhosas" e "graves", desencadeando uma enorme querela diplomática entre os países envolvidos. Após criticar a fala do brasileiro, Benjamin Netanyahu convocou o embaixador brasileiro para uma "dura conversa de repreensão" e posteriormente qualificou o presidente petista como "persona non grata", ou seja, uma pessoa indesejada com a qual o estado não quer mais ter relação de nenhuma espécie, nem recebê-la em seu território

A declaração de Lula é polêmica e controversa, pois estabelece, de forma totalmente desnecessária, uma comparação entre os eventos na Faixa de Gaza e o Holocausto perpetrado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Historicamente, o Holocausto foi um genocídio planejado e executado pelos nazistas, resultando na morte de aproximadamente seis milhões de judeus, além de milhões de outras vítimas, incluindo ciganos, pessoas com deficiência, dissidentes políticos e outros grupos étnicos. Tal comparação demonstra insensibilidade para muitas pessoas, especialmente para os sobreviventes do Holocausto e suas famílias.

Em síntese, a declaração de Lula é controversa e merece uma análise cautelosa, considerando a sensibilidade do tema e a complexidade do contexto histórico-político envolvido. Em nossa opinião, como se diz popularmente, Lula "perdeu a oportunidade de ficar calado". O silêncio teria sido mais prudente, preservando a integridade das relações internacionais e evitando as repercussões negativas que decorreram de suas palavras.