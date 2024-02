Carri Costa: Que história boba eu tenho pra contar

Em 1989 fui chamado a assistir um "show de humor" no bar Tronco do Sapoti. Eu, há pouco tempo chegado da molecagem periférica da Piedade, menino véi de meio de rua, fazedor de "incerol", possuidor de riso frouxo, me extasiei no deboche performado pela Raimundinha. Ali mesmo acertei embarcar naquele circo, pois aprender nunca foi demais. A madrugada etílica e cheia de graça já adormecia meu juízo e entre uma cerveja e outra vi aquele grande ator guardar por algumas horas a persona que lhe acompanharia pela vida a fora.

Paulo Diógenes foi um palhaço querendo. Naquele tempo esse artista do riso iniciou a ousadia de se bem viver do cachê cobrado em couvert artístico. Com o tempo, tantos outros talentos viram, através de seu merecido sucesso, a possibilidade de virem à cena com personagens diversos. Se deu nesse tempo o ponta pé inicial para o artista sobreviver no tão sonhado mercado do riso.

O celeiro do humor cearense abriu comercialmente as portas para genialidades. Lembro com isso que existiram sempre tantos protagonismos na biografia de nosso humor; homens e mulheres a encenar piadas por circos e salões no início do século passado, a satírica e irreverente Padaria Espiritual, nossos literatas "quintinianos", sem falar nos piadistas das bodegas e meio fio de calçadas nos bairros dessa Fortaleza morna. Paulo se exportou mundo a fora criativo, livre pra "frescar" e o resultado disso é que hoje temos uma diversidade de comediantes/humoristas pra todos os gostos, todas as gaitadas, só que para não cometermos soberbas abusadas lembremos que nem sempre tudo valer a pena quando a graça se apequena.

Com o aprendizado do palhaço que pintou o rosto pra viver, percebemos que o legado nos cobra humanidade. Oxalá permita que os poderes públicos da cultura entendam que essa linguagem, tão bem vivida por Paulo Diógenes, é um ótimo caminho na autoestima do nosso povo, um excelente negócio para o turismo cultural e um patrimônio imaterial arraigado ao jeito moleque do ser cearense.