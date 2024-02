Ítalo Braga: Bolsonaro dobra a aposta com o ato de 25 de janeiro

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro dobrou a aposta ao marcar uma grande manifestação junto a seus apoiadores para 25 de janeiro de 2024. Esta movimentação ocorreu logo após as sucessivas decisões do ministro Alexandre de Morais nas investigações referentes aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

A defesa da democracia, frente as instituições, tem cada vez mais ficado sob o fogo cruzado entre a necessidade de proteção dos poderes constituídos e os limites de atuação dos próprios poderes para se defender. Deste modo, há quem apoie de forma quase que incondicional as decisões do Ministro, bem como há quem se deixe levar pelo discurso acalorado do seu lado político.

O Supremo Tribunal Federal tem cada vez mais tomado decisões polêmicas em sua proteção institucional, com questionamentos severos quanto a sua competência institucional, bem como com os limites do poder. Até onde pode um Ministro investigar? E quando investiga, até quando pode falar sobre as decisões que ele mesmo profere, vez que a própria lei orgânica da magistratura veda que juízes falem sobre casos em curso que podem julgar.

Por outro, Bolsonaro também não é santo nessa história. Aproveitou-se da instabilidade institucional e realizou reuniões, no mínimo pouco institucionais, para capitanear o poder e atingir as instituições. Num contexto de acirramento político em que armas eram frequentes e com um histórico brasileiro de pouca longevidade da democracia, não é de se estranhar que esteja sob a mira de investigações quanto aos eventuais ataques à democracia.

Nesse cabo de guerra, com o Supremo se agigantando, Bolsonaro convoca um ato que não tem qualquer relevância jurídica, mas que certamente apresenta um marco de força e reconhecimento político de seu núcleo duro de apoio. Isto é, Bolsonaro dobra a aposta para verificar se as bases políticas e institucionais realmente sustentam a pressão que estão realizando.

Dentre manifestações políticas ou decisões jurídicas, as instituições restam cada mais debilitadas. No meio de todo esse fuzuê, restam as instituições fragilizadas, cada vez mais pessoalizadas em capitães e alexandres, dos quais como qualquer Czares, apenas aumentam as próprias forças sob o pálido da redução das institucionalidades e limitações das liberdades civis.