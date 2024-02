Léo Couto: Chove em Fortaleza e onde está o prefeito?

A figura política do prefeito possui representações significativas. É responsabilidade do gestor elaborar políticas públicas para saúde, educação, habitação, entre outros aspectos relevantes para a qualidade de vida da população. Em situações de emergência, é incontestável que o líder esteja presente junto à comunidade, uma obrigação que se fundamenta em princípios morais, políticos e éticos.

No último dia 10, Fortaleza registrou a segunda maior chuva dos últimos 50 anos. A primeira chuva forte de 2024 alagou ruas e causou transtornos que ainda persistem em alguns pontos da Capital. A ausência do prefeito José Sarto, durante o período, foi profundamente sentida pela população.

Apesar dos apelos dos cidadãos, Sarto decidiu formalizar afastamento de 10 dias junto à Câmara de Vereadores para viajar ao exterior. Enquanto milhares de fortalezenses aguardavam ansiosamente por medidas urgentes para resolver os transtornos, o líder do Executivo Municipal optou por seguir viagem para fora do Brasil. Nesses momentos, nós vereadores, enquanto agentes fiscalizadores, devemos cobrar da gestão ações concretas pelo bem-estar da população. Por isso, questiono todos os membros do Poder Executivo da Capital: onde estão as ações preventivas da Prefeitura de Fortaleza?

Lamentavelmente, vivemos em uma cidade que dedica meses aos preparativos para uma festa de réveillon, mas não se prepara adequadamente para a temporada de chuvas. Acompanhar as famílias em situação de vulnerabilidade vai além de enviar secretários para as ruas. A presença física de um prefeito nas comunidades durante situações de catástrofes desempenha um papel crucial na demonstração de liderança, solidariedade e compromisso com o bem-estar dos cidadãos.

José Sarto já disse que deseja ser lembrado como o prefeito que estabeleceu a diminuição da desigualdade social, com programas de saneamento e drenagem.

O Imposto do Lixo não trouxe benefícios para nossa capital. O trabalho remoto do prefeito não é suficiente para aqueles em maior situação de vulnerabilidade. Fortaleza precisa de um gestor presente. Um gestor que não se esquive da responsabilidade com o povo.