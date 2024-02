Clarice Gomes Costa: Escola: então, o que a gente fez?

Vivenciou-se no mês de novembro nas escolas públicas do Estado do Ceará as avaliações do Spaece (Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica) em que se verifica e analisa o nível de proficiência dos/das estudantes em língua portuguesa e matemática. Nesse período as instituições de ensino modificam sua dinâmica, não há pausa para o recreio, visto que nada pode acontecer que possa perturbar o ambiente escolar (o famoso barulho). Com efeito, professores e professoras mais cansados/cansadas, alunos e alunas ansiosos/ansiosas e a indignação dos que não farão prova porque almejam o sonhado recreio, pois afinal escola é lugar também de se fazer amigos/amigas!

Além disso, somos convidados/convidadas a esverdear, quer seja na arrumação do ambiente, quer seja no look a vestir no dia de prova e mais ainda no resultado esperado, pois é preciso ser verde escuro!

Essas avaliações planejadas pelas Secretarias de Educação, na verdade são preteridas por educadores e educadoras porque sofrem ao longo do ano o estresse de um modelo de educação neoprodutivista que quase sempre não respeita o processo de aprendizagem dos/das estudantes e apequena a escola na sua intencionalidade.

Ao final de um dia cansativo de prova, uma professora desabava: - Pronto, acabou, amém! Agora vou ensinar as outras disciplinas. Não quero nem saber e as crianças vão brincar bem muito! Em outro momento uma criança do 5º ano desafoga: - Estou com medo de ter feito merda nessa prova! Uma colega professora da educação infantil relata que uma criança ao ver a escola toda verde, indaga: - Que dia é hoje?

Diante dessas memórias, indago: E então, o que a gente fez ao longo desse ano além de preparar as crianças, jovens e adultos para as avaliações externas? Qual o significado e o sentido da educação escolar? Que modelo de pessoas desejamos formar como profissionais da educação? E o que dizer da saúde física e mental dos gestores/gestoras, educadores/educadoras, alunos/alunas?

Por fim, o ano termina e vai começar tudo outra vez em 2024 ou resistiremos na busca de uma nova educação? Somente nossa ação-reflexão-ação poderá modificar os rumos da história!