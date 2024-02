O assassinato cruel do militante negro Malcolm X é um evento histórico que abalou o mundo na época em que aconteceu e até hoje segue discutido em perspectivas diversas. Nos debates políticos e através da arte, em especial o cinema. É interessante ver como O POVO tratou do assunto em suas páginas na época em que o crime aconteceu, no ano de 1965, e em abordagens posteriores.