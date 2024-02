Emanuel Freitas da Silva: O script do bolsonarismo

Realizada a manifestação "pacífica" em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), inelegível, disfarçada de evento em "defesa da liberdade e do estado democrático de direito", o que se pode depreender quanto ao seu espólio político-eleitoral?

Olhando para o ato, tivemos o seguinte: a convocação do ato por Silas Malafaia, que também desembolsou os custos e foi quem discursou mais agressivamente. A ideia, segundo disse em entrevista, lhe foi dada após uma "oração". Por sua vez, Michelle, apresentada pelo locutor como "eterna ex-primeira-dama", constou na lista daqueles que falariam apenas na condição daquela que "conduziria uma oração", deixando claro seu lugar de "mulher do ex" e de "intercessora", ou seja, a ponte entre as mulheres e os evangélicos. Sua "oração", equivocadamente dita como "à nação brasileira" e não "pela nação brasileira", assumiu ares de legitimação religiosa do marido. Mas, ele precisa disso, uma vez já ser crido como um "mito"?

Nikolas Ferreira, a jovem promessa de longevidade do bolsonarismo (bem mais do que todos os "zeros"), exortou o público à mesma "paciência" que teve "o inimigo" (falando de Lula, mas numa duplicidade religiosa que o aproximava ao "demônio"), fazendo crer que "talvez não tenhamos um presidente de direita agora", apontando para a frente (falando de si mesmo?).

Tarcísio de Freitas, a quem Bolsonaro deu as mãos por um bom tempo, falou de modo contido, "técnico", moderado, olhando mais para quem não estava ali do que para quem lotava a Paulista. Elencou avanços palpáveis, obras que se veem, não apontando para "valores" intangíveis. Falou do "movimento" da direita, sem fulanizá-lo.

Até o próprio Jair não discursou como um Bolsonaro; sua defesa não tomou ares de indignação e autoritarismo como estávamos acostumados a ver. A multidão, obediente à ordem de nada levar atacando instituições, ali estava sem esperar virada de mesa, mas apenas a visão daquele que lhes encantara durante anos prometendo a parusia; agora, apenas a possibilidade de o ver era o que os movia.

A quem o bolsonarismo "ungirá", trazendo para si o que não já tenha? Haviam ali, escondidos, governadores, que estavam a dizer: "eis-me aqui".