A crítica literária oficial não pode deixar de registrar o regionalismo literário do Nordeste em seu contexto histórico, uma dimensão fundamental e indispensável para uma compreensão mais profunda da trajetória dos problemas sociais, dos conflitos e dos choques de valores. O impacto literário dos escritores nordestinos é inegável, ao criarem uma esfera literária intrínseca à região, contribuindo para a construção de uma literatura universal.

Assim, no coração da caatinga nordestina, a expressão literária regional alcançou equilíbrio, transformando-se progressivamente em um instrumento de pesquisa da realidade nacional. Destaca-se, especialmente, a grande prosa regionalista, que não apenas revelou a realidade brasileira, mas também aproximou a linguagem literária do povo, incorporando termos regionalistas marcados pela cultura do sofrimento nordestino.

O regionalismo literário continua a influenciar outras práticas simbólicas no sertão do Nordeste, sendo considerado o berço do escritor. Dessa forma, é legítimo que o autor, nascido e criado na região, tenha o direito de recriar o imaginário do povo através de sua consciência crítica. Similar ao neorrealismo, capaz de explorar as raízes das forças sociais que moldam os destinos humanos, presente em toda a literatura brasileira pós-Macunaíma. Exemplos notáveis incluem Carlos e Lula de Holanda, de José Lins do Rego; Chico Bento, de Rachel de Queiroz; Lúcio, de José Américo de Almeida; Paulo Ragger, de Jorge Amado; e Sargento Getúlio, de João Ubaldo Ribeiro, entre outros autores que moldaram suas personagens pela resistência.

Se o exemplo citado pertence ao século passado, há outros, mais recentes, que refletem as condições sociais contemporâneas assoladas pela fome, miséria e desemprego. Mesmo sem mencionar nomes dos novos escritores regionalistas, eles apresentam diante de nós uma galeria de problemas sociais, narrando histórias permeadas pelos destroços do progresso atual. Contudo, os maiores desafios não derivam apenas dessas questões, mas também da divisão e segmentação de uma sociedade, profundamente marcada pela desigualdade social.

Em suma, essas são algumas das razões que fundamentam e validam a leitura das belas obras literárias de nossos antigos e novos escritores regionalistas nascidos no Nordeste brasileiro, com destaque para os cearenses. Eles continuam a ter empatia pelo povo, incitando o povo nordestino a lutar em defesa de seu sofrimento no contexto de uma realidade histórica e social brasileira.