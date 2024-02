Edson Santana: Regulamentação do hidrogênio Verde: transformação da energia em desenvolvimento sustentável

À medida que o hidrogênio verde assume uma posição protagonista na transição energética, é importante compreender o papel crucial do complexo cenário regulatório. Nos últimos anos, emergiu essa promissora fonte de energia limpa, capaz de desempenhar um papel crucial na transição global para um futuro mais sustentável. O Brasil já se destaca na produção de energia limpa, e sua matriz elétrica atinge 85% de fontes renováveis, contrastando com a média de 28% do restante do planeta. Pensar nesses aspectos exige também pensar sobre regulamentações ambientais, acordos internacionais e legislações específicas para as fontes sustentáveis.

As vantagens do hidrogênio verde residem em sua capacidade de servir como uma forma eficiente de armazenamento de energia renovável, permitindo uma transição mais suave para sistemas de energia baseados em fontes intermitentes. A orientação começa com a compreensão dos diferentes incentivos fiscais, subsídios e apoios governamentais disponíveis para projetos relacionados ao hidrogênio verde. Negociação e redação de contratos são vitais nessa indústria, envolvendo acordos de compra e venda, contratos de fornecimento e acordos de parceria, todos sujeitos a regulamentações específicas.

Ao estabelecer normas claras e padrões comuns, a regulamentação do hidrogênio verde facilita a cooperação internacional e a formação de um mercado global. Mas independente de ser uma disputa geopolítica, implica também, a economia mundial e segura o aumento da industrialização crescente em larga escala. Há necessidade de adesão do hidrogênio verde para o estado do Ceará. Assim será possível ter uma mudança de perfil econômico do Estado, promovendo o êxodo de outros países para o Ceará, sendo esta uma demanda também do povo.

A regulamentação do hidrogênio verde busca estabelecer padrões para sua produção e mais ainda a segurança jurídica, garantindo que seja obtido de maneira sustentável e que atenda a critérios específicos de pureza. Isso contribui para a confiabilidade e aceitação do combustível no mercado global. Vale ressaltar que o Brasil precisa fazer o dever de casa, o Ceará reúne os principais atributos, para fazer o hidrogênio verde, como o sol, o vento, entre outros. É necessário uma mobilização política para que essa regulação aconteça de forma célere.