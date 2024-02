Emmanuel Furtado: Assédio organizacional

Quando, amparada por métodos gerenciais que objetivam o cumprimento de difíceis metas ou adesão a políticas institucionais a qualquer custo, a empresa, reiteradamente, adota tais condutas, pode ocorrer o chamado assédio moral organizacional. É também conhecido por assédio moral corporativo, o qual, regra geral, ofende a dignidade humana dos trabalhadores através de diversos modelos de gestão, como a administração por estresse, por injúria, bossing, dentre outras.

Recentemente, o Ministério Público do estado de São Paulo, bem como o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal, de forma conjunta, ajuizaram ação contra hospital paulista que, à época da pandemia de Covid-19, teria obrigado os profissionais de saúde a trabalhar, mesmo testando positivo para a doença, pleiteando multa de quase um milhão de reais em desfavor do hospital. Vindo a ser provada a situação fática, indubitável a ocorrência de assédio corporativo. Muitas vezes, fica tal assédio mascarado através de ações de engajamento de forma sistemática, criando-se ambiente por demais competitivo e consequentemente pouco saudável.

Ao lado do assédio organizacional, vê-se o assédio moral, que ocorre quando o profissional é sobrecarregado com inúmeras tarefas, ou mesmo o reverso, ao se retirar do laborista o trabalho que habitualmente executava, gerando sensação de incompetência e inutilidade. Já o assédio moral horizontal acontece quando a conduta é praticada entre trabalhadores da mesma hierarquia. Por sua vez, o assédio moral misto se dá quando da junção das formas vertical-descendente e horizontal, quando o laborista é assediado tanto pelo superior hierárquico quanto pelos colegas de trabalho.

O fato é que ser vítima de qualquer tipo de assédio, topicamente, ou por longos períodos, faz com que o colaborador desenvolva problemas de ordem mental, física, social e afetiva, comprometendo sua autoestima e ferindo-se sua dignidade de pessoa humana, daí ser dever das empresas fiscalizar e zelar por um salutar ambiente de trabalho, distante do qual deva estar qualquer tipo de assédio, a bem da saúde dos trabalhadores e da consequente produtividade da corporação.