Fabiano Piúba: 4ª Conferência Nacional de Cultura

Escrevi neste espaço em 19/06/2020, um artigo intitulado "A cultura em estado de conferência nacional". Enquanto enfrentávamos a pandemia e o pandemônio aprovamos a Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. A mobilização social foi tão vibrante que cunhei uma expressão que correu bocas: "estamos em estado permanente de conferência nacional de cultura". Um estado de espírito, de ânima e político que reacendeu o encantamento pela cultura num caldo de resistência política por meio das artes no país.

A nossa luta era para além do emergencial. Disputávamos por uma visão de nação onde a cultura ganhasse centralidade no processo de redemocratização e de refundação do país. O Ministério da Cultura foi recriado pelo presidente Lula em 2023, tendo à sua frente a ministra Margareth Menezes que convocou a realização da 4ª Conferência Nacional de Cultura - CNC. Não por acaso, o tema central da Conferência é "Democracia e Direito à Cultura".

A Conferência é a nossa instância máxima de participação social. O exercício pleno da democracia passa pelo direito à cultura como um direito de cidadania para o bem-estar social e para o desenvolvimento sustentável. A CNC é um ambiente de múltiplas vozes, etnias, gêneros, territórios, expressões e manifestações da diversidade brasileira. Uma construção conjunta com as conferências municipais e estaduais que mobilizou o país.

A 4ª CNC será um ambiente de reflexão crítica, mas também de proposições técnicas e inventivas que farão fortalecer os direitos culturais e o estado democrático de direito. Será uma grande festa de renovação das políticas culturais onde serão eleitas as prioridades que servirão como bases norteadoras para a construção do novo Plano Nacional de Cultura.

Por fim, a 4ª CNC será um território político para construção de um grande pacto federativo entre o Governo Federal com os governos estaduais e municipais junto com a sociedade brasileira, em torno do Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, participação, pactuação e de gestão conjunta. A beleza do Sistema Nacional de Cultura é seu sentido coletivo e social. É justo este sentido que será renovado na 4ª CNC para o fortalecimento da democracia e do direito à cultura na promoção da economia, da cidadania e da diversidade cultural.