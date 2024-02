Socorro França: Justiça Restaurativa na prática

A cada quinzena, quando trago pensamentos e reflexões para as páginas deste jornal, penso em de que forma as informações aqui apresentadas podem impactar aqueles que as estão lendo. Trago para cá a mesma forma de pensar que utilizo na condução das ações que trabalhamos na Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih): precisa ser efetivo, assertivo, funcionar na prática e promover mudanças.

Esse pensamento está alinhado com o que propomos na Sedih, especialmente com a atuação da justiça restaurativa, da mediação e da cultura de paz. Estamos buscando, dia após dia, como construir uma sociedade cada vez mais voltada à não-violência e essas diretrizes nos dão suporte nesse sentido.

Com a justiça restaurativa, existe uma proposta de compreender que nossas ações geram consequências pelas quais somos responsáveis, nos convidando a olhar para os danos das infrações e para as necessidades geradas por elas, com foco na possibilidade de reparação dentro de um procedimento estruturado. E estamos conseguindo fazer isso na prática.

Por meio de cooperação com a Justiça Federal no Ceará, uma equipe capacitada da Sedih vem acompanhando, com enfoque restaurativo, um grupo de reeducandos que cumprem medidas aplicadas a casos de crimes de menor potencial ofensivo. Por meio de diálogos, proporcionamos reflexões sobre a desaprovação da conduta infracional, fortalecendo vínculos com a família e a comunidade, buscando prevenir o cometimento de novos crimes.

Além de encaminhar as pessoas para a prestação de serviços comunitários, os tratamos com humanidade. Com uma comunicação simples e estruturada, os ajudamos a se reconectarem com a valorização humana, encorajando-os a seguirem um caminho em direção ao seu melhor e a uma convivência fundamentada no respeito.

Esse trabalho, somado aos frutos que serão gerados pela atuação do Conselho Interinstitucional de Justiça Restaurativa, Mediação e Cultura de Paz, nos dão esperanças e inspiração para construir uma sociedade comprometida com a não-violência. Não há transformação social sem considerar que todas as pessoas têm direito de viver com dignidade e ressignificar suas histórias de vida. Essa é uma mensagem de ação, mas também de amor. n