Yury do Paredão: A democracia como valor fundamental

Infelizmente, notícias sobre atentados contra a democracia brasileira têm sobressaído no noticiário da imprensa. Diante desta realidade, fica nítido que o Brasil vive ou viveu uma anormalidade. Embora as instituições, em especial o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Polícia Federal (PF), estejam agindo com bastante vigor em defesa da democracia. Não podemos mais naturalizar os atos de 08 de janeiro de 2024 e nem manifestações que venham atentar contra o Estado de Direito.

O filósofo Norberto Bobbio esclareceu que existem dois tipos de liberdade: a negativa e a positiva. Na primeira, os indivíduos fazem o que querem, sem limites. Portanto, não se preocupam com o direito do outro. Na segunda, os indivíduos exercem a sua liberdade considerando o direito do outro. Ou seja: no exercício da liberdade positiva existe o respeito á liberdade do próximo. Deste modo, na democracia, a liberdade de expressão precisa ser positiva.

Atentar contra a democracia é crime, assim como bem define o arcabouço jurídico brasileiro. Não faz parte da democracia sugerir golpe militar. Se uma pessoa deseja conquistar o poder, ela deve disputar eleições. Outro caminho a ser escolhido pode ser definido como golpe. Na democracia, o resultado das urnas é respeitado, pois ele foi consequência da competição eleitoral e da escolha livre dos eleitores.

Imagina a vida em um país em que eleições inexistem ou que a escolha majoritária da população não é respeitada? Neste caso, não seria possível falar, obviamente, em democracia, e nem respeito à Constituição Federal. Aliás, a Constituição brasileira garante o Estado de Direito. Garante o pleno funcionamento das instituições. Garante o respeito aos resultados das eleições. Portanto, se alguém atenta contra o pleito eleitoral, está atentando contra a Carta Magna.

Não se faz política inibindo a democracia. Sem democracia, a política inexiste. O Parlamento não funciona. A liberdade de expressão inexiste. A alternância do poder é cerceada. Sou hoje deputado federal em razão de que disputei eleição, procurei convencer o eleitor, expus as minhas ideias. Se hoje faço parte da Câmara Federal é porque respeitei e respeito a democracia.

Temo aqueles que acreditam que o resultado das urnas não deve ser respeitado. Temo aqueles que atentam contra as instituições. Temo os que acreditam que reuniões privadas podem determinar o futuro do Brasil. Temo, mas não esmoreço. Defenderei com argumentos, atitude e coragem a democracia brasileira.