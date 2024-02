Raul Thé: Fuga de Mossoró, da conivência à falha

O noticiário e a cobertura sobre a fuga dos detentos federais da prisão de Mossoró nos deixam a questão: conivência ou falha? Para o público leigo parece ser a primeira: são muitos erros (ou coincidências) alinhadas para ser só falha. A investigação e a reportagem responsável dizem: falha de segurança e deve ser revista. Ampliando o foco, o que temos enquanto sociedade é uma e outra.

Qualquer cidade brasileira tem as marcas de uma sociedade na qual o medo impera materializado por muros, grades, arames, cercas elétricas, câmeras e senhas biométricas. Um intrincado aparato comportamental-tecnológico para nos dar a ilusão de segurança através da lógica do condomínio. Conjuntamente com o aceite de tais disposições e dispositivos, nos últimos 50 anos aprisionamos mais, porém a sensação de insegurança cresceu junto. Nos últimos 30, falhas sociais produziram as facções por todo o país. Nos últimos 20 aceitamos e, quando não, nos foi imposta uma lógica de guerra social (Warfare State) contra a cidadania e a seguridade, além de um estado de suspeição permanente.

É certo que o resguardo da sociedade passa pela punição aos crimes e pela garantia de essa se efetive na manutenção do social. Entretanto, temos nos importado mais com a imposição violenta desta e menos com o teor que carrega. Claro que não é certo que a prática "dos maus brasileiros venha quebrar no nosso nariz", como diz Lucinda. Mas precisamos repensar a sociabilidade e a seguridade social para que presídios de segurança máxima sejam vagas lembranças ou o futuro nos reservará cidades transformadas em prisões sob a pretensão de diminuir a criminalidade.

Assim, a dúvida "se é você que tá nessa prisão", da canção, é crucial para a reflexão de que "seguimos" admitindo participar do complexo industrial-prisional, seja enquanto solução para a segurança pública, seja como experiência cotidiana. O fazemos como se as grades, por si sós, trouxessem proteção. De modo que precisarmos de prisões de segurança máxima é a maior prova de que temos falhado como sociedade; e de que temos sido coniventes no financiamento deste complexo industrial-prisional que vende a ilusão de segurança, enquanto amplia a insegurança. Se sob as grades, o humano só pensa em sua liberdade, cabe lutarmos para que essa seja baseada em seguridade pública.