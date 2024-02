Wander Magalhães: Violência no futebol e uma triste realidade!

Foto: Arquivo Pessoal Wander Magalhães. Promotor de Justiça integrante do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor do MPCE.

Semana passada, no estado de Pernambuco, após o jogo Sport x Fortaleza válido pela Copa do Nordeste, membros de uma torcida organizada do clube recifense atacaram, mediante emboscada e usando de pedras e bombas, o ônibus da delegação do time visitante. Como resultado de tal ato de violência extrema, para além dos inevitáveis danos emocionais, vários atletas da equipe do Fortaleza saíram gravemente feridos.

Após a aplicação de acertada medida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que impôs ao Sport Clube do Recife jogar com portões fechados e sem a presença de torcida, todos aguardam agora pela identificação e prisão dos autores do atentado contra os profissionais do Fortaleza Esporte Clube, o que viabilizará, nos termos da lei, a punição rigorosa dos perigosos "torcedores", os quais deverão, inclusive, ser banidos das praças esportivas por um longo tempo.

Como forma de enfrentar a escalada da violência no futebol, seja dentro ou fora dos estádios, o Núcleo de Defesa do Torcedor do Ministério Público Cearense - Nudetor - implantou, recentemente, uma importante ferramenta criada pela Agência Brasileira de Inteligência - Abin. Através dela, os órgãos de segurança pública avaliam com antecedência o risco que envolve todos os jogos em que os clubes Ceará e Fortaleza atuam como mandantes, adotando, de acordo com os riscos detectados, medidas preventivas para evitar atos de violência ligados ao evento esportivo analisado.

Nessa mesma linha, envida esforços também o Nudetor em duas outras frentes. Na primeira, buscando convencer as autoridades da segurança pública da necessidade premente de se criar uma delegacia especializada para investigar, com exclusividade, crimes ligados ao futebol.

E na segunda, por fim, sensibilizando o Governo do Estado a adotar a biometria facial nas catracas de acesso da Arena Castelão, medida que afastará do estádio os maus "torcedores", permitindo, por outro lado, que os cidadãos de bem possam retornar a tal espaço com seus familiares para torcerem com tranquilidade pelo seu time de coração.