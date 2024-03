Eduardo Bessa: Três pilares para o ecoturismo no Ceará

Hoje é o dia do Ecoturismo e o Ceará tem excelentes oportunidades de realizar essa atividade. O ecoturismo tem se mostrado um dilema para os ambientalistas. Se, por um lado, ele é essencial para aproximar a sociedade urbana de áreas naturais, promovendo consciência ambiental. Por outro lado, uma multidão de pessoas dentro de áreas naturais gera impactos. Mesmo que evitemos deixar lixo para trás, por exemplo, ainda podemos erodir dunas só de andar sobre elas; e nosso barulho pode espantar animais.

Você pode esperar que o governo organize o ecoturismo da maneira a balancear esses prós e contras, mas alternativamente pode tomar suas próprias decisões de forma a apoiar iniciativas de turismo de natureza mais sustentável.

A sustentabilidade transcende apenas o pilar ambiental desse conceito, mas pode ser vista em três pilares. O segundo desses pilares é a sustentabilidade social, na qual o turismo se desenvolverá sem agredir (e preferencialmente valorizando) costumes e manifestações culturais locais. Assistir ao sol se pôr em Canoa Quebrada já é em si uma experiência única. Conjugar isso a um jantar onde você experimentará um peixe pescado por jangadeiros servido sobre uma toalha em renda de bilro torna a experiência ainda mais rica. Especialmente se o cozinheiro, o pescador e a rendeira, ao invés de explorados, tiverem sido pagos honestamente por seus trabalhos.

Isso nos leva ao terceiro pilar, a sustentabilidade econômica. Ela prega que uma atividade econômica como o ecoturismo precisa ser economicamente viável e duradoura, para trazer o desenvolvimento e o bem-estar humano igualitário para a região visitada, ao invés de ser gerenciado por grandes conglomerados empresariais que drenarão os recursos para cidades distantes daquela visitada pelos turistas.

Praticar ecoturismo não é só lazer. É uma experiência que traz benefícios físicos e mentais e que Eduardo Bessa proporciona aprendizado e consciência ecológica para quem visita e para quem recebe o visitante. Abrace as oportunidades que tiver de praticá-lo no Ceará, mas sempre preocupando-se com os impactos que irá gerar.