Emília Buarque: O que aprendi até aqui sobre os desafios de ser mulher

Quanto mais avançam as discussões sobre a conquista de espaço das mulheres, mais se percebe posturas nitidamente preconceituosas, além dos casos que culminam em violência, lamentavelmente.

Advirto que neste artigo englobo todas nós e eles de forma generalizada. Por óbvio, existem exceções.

Altas, baixas, gordas, magras, brancas, pretas, ricas, pobres... como se reduzindo ao biotipo pudessem nos classificar, o que não é verdade. Mulheres são diversas e seguem menos os padrões que homens. Talvez por isto o exercício de controle sobre a sensibilidade, o sexto sentido e o calor humano pela vida, coisas que incomodam a muitos.

Fica claro também o desequilíbrio de interpretações e movimentos sobre o que homens e mulheres fazem. Reações de poder e fortaleza são aceitáveis para homens, já para as mulheres são consideradas exacerbadas. No mercado de trabalho, a ascensão para homens pode ser viabilizada pelo potencial futuro, mas, para mulheres, tem que ser subsequente à meritocracia.

Preconceito e violência - todo o tipo de violência - são as piores mazelas sentidas. E os vieses estão sempre implícitos. Homens inclusive justificam as atitudes com a velha frase: "mas não foi minha intenção".

Chega a ser inadmissível que ainda estejamos abordando esses assuntos, mas é impossível pôr panos quentes.

O mundo moderno instituiu a mulher multifuncional. E nesta jornada insana, de termos que assumir vários papéis para alcançar a equiparação, corremos o risco de deixar muitas de nós mesmas e de nossa essência à beira do caminho.

O fato é que uma medida imperativa diz respeito à independência financeira. Sem esta não é possível honrar nossas crenças e necessidades.

Se questionarem se isto é feminismo, aprendi com minha filha que feminismo é sobre direitos iguais, diferente de machismo, que é sobre condição superior.

Na condição de mulher privilegiada e em posição de liderança, ainda assim não tenho direito de abdicar de defesa, pois mesmo em menor proporção, não saio incólume.

E com grande pesar venho observando que o machismo, que deveria estar arrefecido diante de tantos apelos, transcorre com fluidez nos ambientes, como símbolo de conquista e sem pudor, como se aos tais "usuários" fossem distribuídos prêmios por pior comportamento.

Falar deste agravo na sociedade é não desistir de buscar um mundo melhor.