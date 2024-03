Luiz Pontes: A indignação e o grito de basta à violência!

Os últimos dias têm sido de reflexão e, agora, de exposição de sentimentos para manifestar indignação diante da brutalidade, da violência, dos ataques covardes e das tentativas de homicídios contra atletas e membros da delegação da equipe do Fortaleza logo após o jogo, em Recife, contra o Sport, pela Copa do Nordeste.

Sou torcedor do Fortaleza, mas, nesse momento, devamos nos despir do escudo do time da nossa preferência para, na condição de cidadão, de cearense, de pai e avô, romper o silêncio e nos juntarmos àqueles que pedem um basta à violência no futebol.

É preciso punição aos que, travestidos de torcedores, se armam, com paus, pedras, bombas e rojões, para, sem qualquer justificativa, agredir e atentar contra a vida de trabalhadores, pais de famílias que, no campo, desempenham com zelo a sua atividade profissional.

Vi e revi as cenas de horrores, me coloquei na posição de cada um dos integrantes do elenco e da comissão técnica do Fortaleza para, dentro do ônibus, sentir o drama que todos enfrentaram e que, por obra divina, não terminou em tragédia.

A mão de Deus estava sobre os jogadores e integrantes da comissão técnica do Fortaleza. O milagre os salvou, mas as sequelas - físicas e psicológicas, irão perdurar por muito tempo na vida desses jovens e desses pais de famílias.

Aqui, não apenas a minha solidariedade aos atletas e membros da comissão técnica e aos seus familiares, mas, acima de tudo, um grito para que não tenhamos nesse episódio a marca da impunidade.

Tenho o mesmo sentimento de indignação e de questionamento do CEO, Marcelo Paz, ao cobrar as autoridades: Como isso vai ficar? Será só mais um 'caso isolado'? O que as autoridades vão fazer? O que o futebol vai fazer?. A CBF, a Federação Cearense de Futebol e os órgãos de segurança de Pernambuco precisam dar um basta à impunidade!

Se não houver punição aos autores dos crimes contra os tricolores, estaremos, no futuro, chorando pela tragédia. A impunidade é estímulo para as atrocidades e, se, nesse caso, não tivermos punição, algo pior está por vir.