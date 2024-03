Foto: AURÉLIO ALVES Extensões e tensõesque percorrem a cidade com o rio Cocó

O rio Cocó é sinal de resistência. Atravessa a cidade toda enfrentando o antigo aterro sanitário, poluição nas margens, casas na beira do rio com riscos de desabamentos, e isso tudo com esperança de chegar nos braços da floresta urbana que é cercado de especulação imobiliária. Cocó representa versatilidade por necessidade, essa água que corre, que se regenera, que gera vida e que abraça os fortalezenses.