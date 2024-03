Roberto da Justa: Vacinação de crianças contra Covid-19 salva vidas

Foto: DIVULGAÇÃO Roberto da Justa, médico

O Senado Federal e o Conselho Federal de Medicina (CFM) promoveram recentemente mais um ciclo de ações negacionistas e anti-vacinais.

Há poucos dias (26/02), em sessão pública no Senado Federal, um conhecido grupo de parlamentares negacionsitas e de extrema direita reuniu supostos cientistas famosos por posicionamentos anti-ciência e anti-vacinais. Este evento se somou à "pesquisa" anti-ética promovida pelo CFM, em janeiro, visando produzir resultados enviesados que influenciassem pais a não vacinarem seus filhos.

Essas ações foram replicadas e se multiplicaram através de postagens, áudios e vídeos de apoiadores e outros influentes representantes da extrema direita brasileira. O desserviço é imensurável.

O repúdio é necessário a mais esse conjunto de manifestações que atentam contra a saúde pública e promovem mortes. Manifestações criminosas promovidas por instâncias e agentes que deveriam ser protetores da sociedade. No caso do Senado Federal, manifestações patrocinadas com recursos públicos.

A Covid-19 continua causando mortes e sequelas, inclusive entre crianças e adolescentes. Só em 2023 foram registradas mais de 130 mortes por Covid-19 entre crianças menores de 5 anos. Desde 2020 foram notificados 2 mil casos de Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P), com 142 mortes entre crianças.

As vacinas contra Covid-19 são seguras e eficazes, inclusive para crianças, adolescentes, gestantes e puérperas, e salvam vidas. Previnem as formas graves da doença, previnem internamentos e mortes e também previnem complicações como SIM-P e Covid longa.

Os efeitos colaterais das vacinas contra Covid-19 são raros. Os riscos de doença grave, mortes e complicações causadas pela Covid-19 supera em muito os riscos dos efeitos colaterais raramente causados pelas vacinas.

OMS, Ministério da Saúde do Brasil e de diversos países e inúmeros órgãos e sociedades de especialistas recomendam a vacinação de crianças e adolescentes. As recomendações estão respaldadas por pesquisadores experientes, renomados e comprometidos com a ciência e a saúde pública.

Vacinas são um direito e uma conquista, são um avanço da ciência, estão disponíveis no SUS e salvam vidas.

Vacine-se contra Covid-19. Vacine as crianças e adolescentes. Vacine idosas e idosos. Combata o negacionismo. Defenda a vida. Defenda o SUS. Quanto maior a cobertura vacinal, mais protegidas estarão e estaremos todos e todas. n