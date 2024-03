Guilherme Casarões: Os perigos do mundo atual

O mundo está ficando mais perigoso. Em termos de número de mortos em conflitos armados, 2022 foi o ano mais violento em três décadas. Em 2023, as mortes diminuíram, mas o número de guerras aumentou. Nada menos que dois bilhões de pessoas vivem em regiões afetadas por violência extrema.

Hoje, temos uma guerra prolongada entre Rússia e Ucrânia. Outra se aprofunda no Oriente Médio, à custa do sofrimento de milhares de civis palestinos, com chances de envolver outros atores regionais. Em paralelo, crescem as tensões na península coreana. A verdade é que nunca estivemos tão perto de um conflito nuclear.

Não bastassem as crises internacionais, muitas sociedades vivem calamidades humanitárias. Conflitos civis em Myanmar, Sudão, Etiópia e Mali expõem os perigos da combinação entre instituições frágeis e disputas étnico-religiosas.

Na América Latina, o aumento da violência relacionada ao narcotráfico atingiu níveis históricos, abalando o cotidiano de países outrora seguros como Chile, Equador e Costa Rica e aprofundando as mazelas de nações como Venezuela, México e Brasil.

Além disso, o fluxo migratório da América Central tem provocado crescentes problemas políticos nos Estados Unidos. Na região fronteiriça do Texas, uma disputa entre autoridades federais e estaduais promete insuflar a radicalização política à véspera de eleições nacionais.

O provável retorno de Trump à Casa Branca, aliás, é indício de que a polarização política e os movimentos extremistas que dela se beneficiam seguem corroendo as democracias pelo mundo. E autoritarismos são especialmente beligerantes na retórica e nas ações, seja qual for a ideologia.

Tudo isso se dá num contexto de mudanças climáticas, que produzem insegurança ambiental, energética e alimentar. Surgem novos conflitos e os antigos se agravam.

É difícil ser otimista, mas não podemos perder a esperança num mundo melhor. Temos que seguir defendendo a democracia, combatendo as injustiças e apostando nas soluções negociadas globalmente. Isso vale para cidadãos, empresas e governos. A essa altura, ninguém pode se furtar de contribuir para a paz e o desenvolvimento.