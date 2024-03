José Guimarães: IFCEs, UFCA e Unilab — a marca dos governos do PT priorizando a educação no Ceará

Quando o presidente Lula foi eleito pela primeira vez em 2002, os desafios eram imensos. O Brasil tinha índices preocupantes na saúde, ainda figurava no mapa da fome e precisava de uma atenção especial também na educação. Naquela época, por exemplo, o Ceará tinha apenas um campus do antigo Cefet, que em 2008 se transformou em Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, o IFCE.

As políticas de educação dos governos do PT deram uma nova cara ao acesso ao ensino superior no Brasil: com a abertura de novas universidades, os jovens filhos de trabalhadores que até então não tinham acesso democrático à Educação Superior, começaram a ver no horizonte uma esperança de dias melhores.

Hoje o Ceará conta com 33 IFCEs espalhados em todas as regiões do Ceará, e em breve outros seis campi serão anunciados pelo ministro Camilo Santana, ao lado do presidente Lula.

Enquanto parlamentar, mantive a minha militância ativa na consolidação dessas políticas essenciais na educação. Como um dos exemplos, a implantação da Universidade Federal do Cariri (UFCA), em Juazeiro do Norte, que em junho de 2023 completou 10 anos de existência.

A UFCA é um tesouro, uma política pública educacional que uma década depois vem mudando a vida de milhares de jovens na região e impulsionando o desenvolvimento econômico e social principalmente no interior do estado.

E por isso que tenho a felicidade de anunciar que, ao lado do ministro Camilo Santana, que faz um trabalho exemplar e histórico no Ministério da Educação, e com a chancela do presidente Lula, iremos abrir mais seis campi do IFCE, democratizando ainda mais o acesso ao ensino público de qualidade, focado em Ciência e Tecnologia.

Serão mais dois campi em Fortaleza, e um nos municípios de Cascavel, Mauriti, Campos Sales e Lavras da Mangabeira. Em breve o presidente Lula irá anunciar as datas de lançamento, junto com outros campi em todo o país.

É assim a cara dos governos do PT. Assim com os IFCE's, a UFCA a Unilab, em Redenção, que também é uma marca da nossa forma de governar: colocando a educação pública de qualidade como prioridade. Não há outra forma de promover o desenvolvimento social e econômico nos cantos e recantos do nosso estado.