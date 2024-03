Renata Marinho Paz: Maria de Araújo, pilar da história de Juazeiro

Um dos pilares que sustenta a história de Juazeiro do Norte, Maria de Araújo poderia ter sido mais uma Maria de seu tempo: órfã, descendente de ex-escravizados, sem estudos, desde cedo precisou labutar para sobreviver. Piedosa, recebeu o manto de beata em 1885, quando fez votos de obediência, pobreza e castidade.

Mas, em 1889, a vida da Beata Maria Araújo, do Padre Cícero e de Juazeiro mudaram de curso completamente: uma negra, pobre, sem instrução e mística estava sendo usada como instrumento divino para a realização de milagres no interior do Nordeste. Uma heresia em pleno contexto de romanização do catolicismo brasileiro! A teofania sertaneja se espalhou como rastilho de pólvora por todos os recantos do Nordeste. Logo, o pequeno lugarejo se tornou uma terra santa, e a Beata e o Padre passaram a ser cultuados pelo povo.

Maria de Araújo teve sobre si o forte peso da mão androcêntrica das autoridades eclesiásticas. Foi obrigada a ficar reclusa, isolada e a silenciar sobre os milagres, mas em momento algum abjurou de sua crença. Sua potência mística foi vilipendiada; morreu em 1914, apagada da história, sem direito nem à dignidade no descanso eterno, pois seu túmulo foi violado e não se sabe o destino de seus despojos.

Por mais de 70 anos Maria de Araújo foi retratada como embusteira e fanática, ficando circunscrita aos rodapés da história. Esse cenário começou a ser modificado com a produção de uma série de pesquisas a respeito da temática, todas realizadas por mulheres. Mais recentemente, movimentos sociais têm se organizado para produzir uma memória da Beata, considerando tanto a sua mística religiosa quanto a sua dimensão de símbolo associado a questões de gênero, dos direitos humanos e da consciência negra e indígena no Cariri cearense.

Neste mês de março, esses movimentos celebram os 135 anos do milagre, contribuindo para trazer à tona, com vigor e com outras cores, esse pilar da história por tanto tempo encoberto.