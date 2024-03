Regina Ribeiro: Dia 8 de março foi nosso último almoço

Pensei que aquele 8 de março merecia um acontecimento, mesmo em meio à tempestade de coisas que me ocorriam desde que havia recebido tia Cema, convalescente, em minha casa. Ela tinha 97 anos, mas sua lucidez impressionava. Descobri nesses dias que a memória do paladar da minha tia desafiava, talvez, até a ciência. Ela lembrava das delícias feitas pela minha avó Júlia, a mãe dela, e as descrevia com riquezas de detalhes. E isso passou a ser frequente. Com uma dieta restritiva após mais de um mês de rotina hospitalar, Tia Cema destampava a panela das memórias sempre que via o que ela chamava de "comidinha de doente".

De repente, a hora do almoço se tornou aflitiva pra mim. Tinha de pensar em algo que a surpreendesse, mas, ao mesmo tempo, haveria de estar de acordo com a dieta. E eu que me virasse para vê-la entristecida quando olhava para o frango. Num desses dias, ela disse que não poderia imaginar que eu fizesse "tão bem comida de hospital". Em outro, chegou a provocar: "Você pediu as receitas para as mulheres de preto?"

Naquele 8 de março decidi fazer uma comidinha que ela amasse: picadinho de carne com legumes, arroz, purê de batatas, salada verde. De sobremesa, pudim, que ela adorava. Pedi que a cuidadora lhe oferecesse um vestido de sair após o banho. Se ela perguntasse o motivo – e perguntou – dissesse que tínhamos um almoço especial naquele dia. "Onde vai ser?". Aqui mesmo.

Quando a tia Cema sentou-se à mesa, a alegria dela me jogou de volta à casa dos meus avós, quando eu era criança. Era um lugar iluminado, cheio de mulheres – as minhas tias – , que eu acompanhava pelo olhar, enquanto elas andavam pela casa, sempre muito ocupadas, de um lado para o outro. Lembro das roupas que usavam e que eu achava lindas; os cabelos lhes enchiam as costas de movimento. Tinham um sorriso tão bonito que, mesmo tão menina, desejava dormir e acordar já grande como uma delas.

O rosto da tia Cema iluminou-se diante do picadinho com legumes. Sorriu, balançou a cabeça afirmativamente. Olhou pra mim: "Estou feliz. Vou comer uma comida que eu gosto". De última hora, fiz uma alteração na sobremesa, em vez de pudim, ofereci uma taça de sorvete, que ela estava proibidíssima de tomar há anos. Era um sorvete de creme de excelente qualidade e considerei que, aos 97 anos, tomar uma taça de sorvete não seria tão grave quanto o cardiologista falava. Ela recebeu o sorvete numa alegria imensa e perguntou: "Por quê?" Porque hoje é 8 de março, tia Cema, Dia Internacional das Mulheres. E nós merecemos.

Perdi a conta das vezes que ela falou que estava feliz. Foi um almoço animado. Eu tentando conter meu temor de que ela comesse demais e passasse mal, e ela comendo à vontade e dizendo que estava tudo uma delícia, que aquele, sim, é que era um almoço de verdade.

Na manhã seguinte, tia Cema voltou para casa. Estava animada, sorridente. No domingo de Páscoa, fomos almoçar com ela. Encomendei o bacalhau que ela amava, mas não quis comer. Estava molinha desde o dia anterior, disse que não tinha fome. Na segunda, piorou e a levamos para o hospital ainda lúcida. Na quarta, às 8h da manhã, partiu.

Aquele 8 de março, no fim das contas, foi nosso último almoço. Tia Cema estava feliz. n