Foto: Deísa Garcêz/Especial para O POVO Rosemberg Cariry, cineasta e escritor

A lenda do Golem, enraizada na tradição judaica medieval da Europa Central e Oriental, narra a história de uma criatura gigante, criada por um alquimista para proteger os judeus. Contudo, o Golem escapa ao controle, transformando-se numa força de destruição. Marcado na testa com "emet" (verdade, em hebraico), sua transformação em "met" (morte) desencadeia o terror para os outros, mas termina causando também a destruição da própria comunidade judaica.

Simbolicamente, a lenda pode espelhar as tragédias humanitárias contemporâneas. O Golem pode ser comparado a máquinas de guerra descontroladas. O exército de Israel age como um Golem contra civis palestinos, vitimando mulheres e crianças, impiedosamente. Relata-se o cerco a quase dois milhões de palestinos, privados de necessidades básicas e sujeitos a bombardeios. Mas essa violência não apenas ceifa vidas palestinas, ela também faz adoecer moralmente Israel, uma nação hoje liderada por pessoas necrófilas e insensíveis, da extrema direita mais odienta. Esse processo trágico de colonialismo tardio e de genocídio da população palestina, vai alterar a percepção global sobre o povo judeu, levantando questões sobre o futuro ético e moral de Israel.

A comparação do exército de Israel com o Golem serve de alerta sobre os perigos da desumanização e da violência desmedida, refletindo sobre a responsabilidade coletiva e as consequências de ações extremas. A lenda, assim, ressoa não apenas como folclore, mas como um espelho de conflitos atuais, instigando reflexão sobre ética, moralidade e humanidade em meio a conflitos.

O Golem não para de destruir e a sua fúria assassina pode se alastrar. Se o império norte-americano e os seus vassalos europeus, moralmente arruinados, não mais conseguem parar a máquina da morte israelita que apoiam, poderão ser consumidos pelas fogueiras necrófilas que alimentam. É importante nunca esquecer as lições da história: o verniz da civilização se desfaz facilmente, e a sombra de uma vingança adormecida ressurge voraz, alimentada por um ódio duradouro."