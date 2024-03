Laécio Noronha Xavier: Contradições performativas brasileiras

Foto: Arquivo Pessoal Ana Nobre. Integrante do Comitê do Ibef Mulher.

A linguagem para Jürgen Habermas e Karl-Otto Apel tem conteúdos normativos e determinantes da ação. E como o `agir' é fundamento da ética, realizar algo oposto ao que se fala é "contradição performativa". Na atual polarização política, as narrativas ideológicas refutam a realidade e distanciam o Brasil de ser Democrata, Republicano e Pacifista.

Grupos políticos somente são "Democratas" pela aferição de paradigmas universais. Por aqui, um polo taxa a Democracia de "relativa" para justificar alianças com Cuba, Venezuela, Nicarágua, China, Irã, Rússia. Outro polo, solta loas a ditadura de 1964-1985 e defendeu intervenção militar ontem. Entre 167 países do The Democracy Index o Brasil caiu 4 posições em 2022 (51ª) em relação a 2021 (47ª). Pluralismo eleitoral, funcionamento do governo, participação da população, cultura política e liberdades civis são os fatores que determinam, no topo, países mais democráticos (Noruega) e mais autoritários (Afeganistão).

"Republicano" é quem respeita instituições, poderes e erário. Portanto, incitar conflitos corporativos, confiscar nacos de comando e combater regras anticorrupção é crime de `lesa pátria'. No Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional de 2023, o Brasil caiu 10 posições ao registrar 36 pontos e a 104ª posição entre 180 países, abaixo da média latino-americana (43). Numa percepção de 0 a 100, especialistas e empresários analisaram o setor público brasileiro (governos anterior e atual) a partir do empenho, independência e resultados dos gestores/investigadores contra a corrupção.

Na pós-pandemia, o "Pacifismo" foi maculado por Rússia, Hamas e Venezuela ao atacarem Ucrânia, Israel e Guiana. Sem aval da ONU, quem inicia o conflito comete "crime contra a paz", não havendo defesa para posições neutral ou pró-invasor. O art. 4º da CF/1988 aduz ser a Política Externa de Estado (não de governo), Técnica (não ideológica) e juridicamente previsível, tendo como alguns de seus princípios a não-intervenção, a solução pacífica de conflitos e o repúdio ao terrorismo. Sob o Pacifismo, o Brasil tanto tem diferentes governos desmoralizados nas Relações Internacionais, como é considerado `violento' pela ONU por contar com 2,5% da população e 20% dos homicídios do planeta.