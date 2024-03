Augusta Brito: Como tornar o Brasil um país mais justo para nós mulheres

Foto: Arquivo Pessoal Augusta Brito. Senadora pelo PT-CE.

Mais educação traz justiça para mulheres. A Assembleia Geral da ONU estabeleceu, em 2015, os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e assegurar que as pessoas tenham paz e prosperidade são algumas das metas desafiadoras propostas para todos os países do mundo.

Igualdade de gênero e educação de qualidade para todos tornou-se uma dimensão do desenvolvimento. O ODS 4 propõe uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, enquanto o ODS 5 tem como meta "acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas".

Durante séculos, nós mulheres, não tivemos acesso à educação no Brasil. Só conquistamos o direito de estudar além do ensino fundamental em 1827 e o de frequentar uma faculdade em 1879. Candidatas solteiras tinham que apresentar licença dos pais e as casadas o consentimento por escrito dos maridos.

Catarina Paraguassu, indígena tupinambá, teria sido a primeira mulher brasileira a aprender a ler e escrever. Em 1561, em carta ao padre Manoel de Nóbrega, ela pedia que crianças indígenas, em sua maioria escravas, fossem tratadas com dignidade. O pioneirismo de Paraguassu de pouco serviu para as mulheres que a sucederam e que só agora começam a ter maior acesso à educação e a possibilidades de construírem um futuro melhor.

Dados do Censo da Educação Superior de 2022 revelam crescimento significativo de mulheres no ensino superior. O Censo mostra que dos 9,4 milhões de estudantes que estão na graduação, 5 milhões são mulheres.

O MEC, por meio do ministro Camilo Santana, criou o Programa Mulheres Mil, para elevar a escolaridade e promover a inclusão socioprodutiva de mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica mediante cursos de qualificação profissional. Em 2023, foram ofertadas 32 mil vagas nos Institutos Federais, nas redes estaduais e nos Sistemas Nacionais de Aprendizagem do Pronatec.

No Senado, apresentei o PL 3748/2023, que torna dever do Estado garantir condições de acesso e permanência na escola a jovens pais e mães. É preciso assegurar a oferta de creches e espaços adequados para bebês e crianças no ambiente escolar. As universidades vão ter que desenvolver condições para o acolhimento de filhos de mães e pais estudantes.

Estudo da Fundação Abrinq mostrou que quase 30% das jovens que se tornaram mães com menos de 19 anos de idade não concluíram o ensino fundamental. Com menos de 7 anos de estudos, essas mulheres têm menor acesso a oportunidades de emprego e é aí que entra o Programa Mulheres Mil, que constrói para elas uma nova trilha de oportunidades. De acordo com estudo elaborado pelo Banco Mundial, cada ano adicional de estudo finalizado por uma menina assegura a ela um salário 20% maior quando adulta.