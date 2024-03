Christiane Leitão: Conquistas das mulheres na advocacia

No Dia Internacional da Mulher celebramos não apenas as conquistas históricas das mulheres, mas também renovamos nosso compromisso com a luta contínua por igualdade de gênero em todas as esferas da sociedade. Este dia representa uma oportunidade não apenas para reconhecermos as realizações femininas, mas também para refletirmos sobre os desafios que ainda enfrentamos e as medidas que precisamos tomar para alcançar uma verdadeira igualdade.

No cenário da advocacia, o papel das mulheres tem se destacado, aportando uma contribuição fundamental com sua expertise, liderança e comprometimento. Hoje maioria entre os mais de um milhão e trezentos mil profissionais que integram os quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, é inegável o crescimento e a importância da presença feminina na profissão, determinantes para a realização da justiça e do ideal democrático.

A OAB-CE, por meio de sua Comissão da Mulher Advogada, trabalha na busca incessante pela valorização e igualdade de gênero na advocacia. Com atuação em todo o estado, não apenas nas questões estritamente profissionais, mas também no engajamento ativo no combate à violência contra a mulher, liderando campanhas educativas em parceria com outras instituições comprometidas com essa causa tão relevante.

Além disso, força é reconhecer que a defesa das prerrogativas da mulher advogada vai além de um compromisso ético: é uma missão que envolve a construção de uma rede de apoio e proteção para todas. Na Ordem Cearense a valorização do gênero é uma pauta prioritária, refletida na busca pela paridade em eventos e cursos, entre tantas outras iniciativas.

Recentemente foi criada a Escola de Prerrogativas, com o objetivo específico de oferecer formação sobre os direitos de advogados e advogadas, destacando-se o empenho da OAB-CE em fortalecer e capacitar ainda mais a advocacia feminina.

Reafirmamos nosso compromisso em promover a igualdade de gênero e em trabalhar incansavelmente para superar os desafios que ainda enfrentamos. Devemos continuar a avançar juntas, construindo uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária para todas as mulheres. Somente assim poderemos verdadeiramente alcançar nosso pleno potencial e criar um mundo melhor para as gerações futuras.