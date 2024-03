Leandro Vasques: A violência no futebol e o caso Fortaleza

O brutal e covarde atentado à delegação do Fortaleza, em Recife, há alguns dias, certamente segue aterrorizando atletas e membros da comissão técnica, os quais ainda se recuperam física e psicologicamente. Do ponto de vista criminal, o ataque caracteriza uma multiplicidade de homicídios tentados, no mínimo na forma de dolo eventual, pois não se mostra crível que alguém lançando bombas de fragmentação caseiras e pedregulhos com tal agressividade não assumisse o risco de ceifar a vida de quem estava naquele ônibus ou não se importasse com o resultado morte.

Trata-se de mais um triste exemplo da relação aparentemente indissociável entre futebol e violência no Brasil, com a qual boa parte das instituições que lidam com o esporte e a segurança pública parece estar conformada, tendo em vista as tímidas reações que costumamos ver à escalada das hostilidades esportivas.

Em 1985, na final da Taça dos Campeões da UEFA, ocorreu a chamada "Tragédia de Heysel", em que um confronto entre torcedores do time inglês Liverpool e do clube italiano Juventus matou 39 pessoas e deixou mais de 600 feridos. O episódio foi um divisor de águas: mudanças estruturais foram realizadas em estádios no mundo todo, aperfeiçoaram-se os procedimentos legais de repressão aos "hooligans" e os times ingleses ficaram proibidos de participar de competições internacionais durante cinco anos (o Liverpool, por seis).

Por aqui as medidas precisam ser igualmente enérgicas, afinal, como escreveu o filósofo George Santayana, "aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo". Nesse sentido, providencial o pleito da Federação Cearense de Futebol dirigido ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, que requereu a suspensão, por parte da Confederação Brasileira de Futebol, de toda e qualquer partida das competições organizadas pela CBF, nos estádios de Pernambuco, independentemente da agremiação mandante, até que seja efetivamente comprovada a capacidade de garantia de segurança pelos órgãos de controle daquele Estado.

É essencial, enfim, uma abordagem multifacetada ao problema, que considere inclusive a perspectiva simbólica do linguajar futebolístico. Palavras como "carrasco", "mata-mata" - e até mesmo a designação de "arenas", no lugar de "estádios" - podem ter um impacto significativo na atmosfera belicosa que permeia o esporte, razão pela qual uma linguagem mais respeitosa certamente contribuiria para um ambiente mais seguro, de modo que essa paixão nacional seja um vetor de união e alegria, e não de segregação e desumanidade.