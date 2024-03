Kamyla Castro: Uma política de desafios

Foto: Arquivo Pessoal Kamyla Castro. Presidente do PSDB de Fortaleza.

A pauta da representatividade feminina na política sempre foi algo que me motivou pelas causas vivenciadas ao longo da minha trajetória e luta por direitos iguais. Além de ser mulher e buscar espaços que são nossos por direito, nos assusta e causa indignação saber que somos mais da metade do eleitorado brasileiro (52%, de acordo com dados mais recentes do Tribunal Superior Eleitoral) e, ainda assim, nossa participação sempre foi questionada e, muitas vezes, invisibilizada.

Os avanços foram muitos, claro. Viemos de um cenário onde não podíamos sequer votar para uma realidade em que temos direito ao voto e ocupar posições de destaque, como quando, em 2005, fui a 1ª mulher presidente nacional do PSDB e, desde 2023, assumi a presidência da sigla em Fortaleza. Esse destaque feminino provavelmente era algo que Celina Guimarães, a primeira eleitora brasileira, já imaginava quando requereu sua inclusão na lista de eleitores em 1927 - mas que parecia tão distante.

Passamos a lutar cada vez com mais firmeza para que pudéssemos estar nas esferas de poder representando mulheres que não se viam representadas, como a primeira minirreforma eleitoral em 2009, que tornou obrigatório que cada partido ou coligação preenchesse o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Ou em 2015, com a lei de incentivo à participação feminina na política. Entre outros pontos, a medida obrigava uma campanha do TSE em ano eleitoral para estimular candidaturas de mulheres.

Estamos em um ano decisivo e essa participação ainda é um grande desafio. As formas de desrespeito se ampliaram com as candidaturas laranjas, uma forma de burlar a cota mínima. Muitos são os relatos de mulheres que evitam a política por conta, além das dificuldades naturais, de terem suas candidaturas voltadas para outros interesses. Isso implica em infringir leis, desviar recursos, mexer com sonhos e, assim, causar frustrações.

A luta continua e precisamos cada vez mais enfrentar, combater e nos posicionar. Que nas próximas eleições possamos ter mulheres verdadeiramente representadas. Vambora.