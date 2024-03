Os benéficos recordes do Pix

Foto: Arquivo Pessoal Daniel Coêlho. Presidente da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramentos, Perícias, Informações e Pesquisas (Feacon).

O mundo global, competitivo e tecnológico requer praticidade e comodidade para as empresas e pessoas. Uma das principais ferramentas que surgiram nos últimos anos e que tem registrado recordes atrás de recordes foi o sistema de pagamentos Pix. Em 2023, o Pix registrou mais um recorde. De acordo com o Banco Central, ao longo do ano, foram realizadas 41,9 bilhões de transações, movimentando R$ 17,2 trilhões pelos brasileiros. Os números são os mais expressivos desde o lançamento, em fevereiro de 2020. Pesquisa do Sebrae mostra que a modalidade de pagamento é a preferida por 41% dos clientes dos pequenos negócios.

Não à toa a maioria dos pequenos empreendedores possuem uma chave Pix. Facilidade e conveniência dão o tom da ferramenta. Com ela, os clientes podem realizar pagamentos utilizando apenas seus dispositivos móveis, sem qualquer necessidade de cartões físicos ou dinheiro em espécie, evidenciando o processo de pagamento mais simples e conveniente.

É fundamental destacar que o Pix facilita muito a vida das pessoas, pela praticidade e dinamismo. Por ter alta adesão, a ferramenta ganhou novos contornos como o Pix Saque e o Pix Troco. Para 2024, algumas mudanças serão implementadas, como o "Pix Automático", que entrará em vigor em 28 de outubro deste ano.

O fato é que a ferramenta foi uma novidade benéfica para a maioria dos brasileiros, não apenas pela facilidade, mas pela comodidade. É preciso salientar que o mundo digital exige essas mudanças, e isso prova que o Brasil, muito embora ainda precise evoluir, está trilhando um caminho promissor no que diz respeito às novas tecnologias.

Além disso, reflete a projeção do Brasil no que diz respeito à transformação digital do setor financeiro, mostrando que podemos nos tornar referência para mudanças, inclusive em economias maiores do que a nossa. Mais que isso, acompanha a recente consolidação do nosso país como um local que agrega empresas dispostas a investir em inovação e na melhoria da relação das pessoas com suas finanças.

Não se pode deixar de destacar, no entanto, a importância de conferir segurança aos usuários. A segurança é um dos pilares fundamentais da ferramenta e deve ser entendida como um processo contínuo de aprimoramento, pois novas formas de fraude e golpes surgem com frequência todos os dias. n