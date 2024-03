Pedro Jorge Ramos Vianna: O ensino superior no Ceará e o ITA

Já é notório que a situação do ensino primário no Ceará ocupa uma posição relevante no Brasil.

Por outro lado, o ensino secundário não apresenta situação de destaque exceto para o fato de os estudantes cearenses terem sucesso nos vestibulares do ITA e do IME.

Por sua vez, o ensino universitário necessita avançar muito, principalmente quando comparado com seu congênere brasileiro.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do MEC, divulgou em 18 de dezembro de 2018, o "ranking" das instituições de ensino superior no Brasil.

Este "ranking" é elaborado a partir do índice Geral de Cursos (IGC), no qual é levada em conta a média dos CPC (Conceito Preliminar de Curso), a média do número de matrículas em cada curso, a média dos conceitos da avaliação Capes dos programas de pós-graduação "stricto sensu" na última avaliação, sempre em termos trienais.

Também entra no cálculo do IGC, a distribuição de estudantes entre cursos de graduação, pós-graduação (quando há programas "stricto sensu").

O Índice publicado em dezembro de 2018, se refere aos anos avaliados em 2014, 2015 e 2016.

A nota do IGC varia de 1 a 5. As instituições com 4 e 5 são consideradas excelentes e notas abaixo de 3 são insatisfatórias e não permitem a expansão da instituição assim mensuradas.

Analisando o "ranking" do Inep, publicado em "As Melhores Faculdades e Universidades do Brasil", bem como a Publicação "Ranking Times Higher Education", para 2017 e o "Ranking Webometrics", chega-se à conclusão que a situação do Ceará não é satisfatória..

No "Ranking Times Higher Education", posição em 2017, somente a UFC aparece, ocupando o intervalo entre 36º e 40º lugares.

No "Ranking Webometrics" que também analisa as 100 melhores universidades do País, aparecem a UFC (13ª posição no Brasil e a 687ª no mundo), a UECE (65ª e 2.304ª, respectivamente) e a mais uma universidade particular (78ª e 2.640ª, também respectivamente).

A classificação do MEC é distribuída entre Universidades (114), Faculdades (241) e Centros Universitários e Cefet (66).

Dentre as "universidades", somente a UFC aparece, ocupando a 15ª posição. Mas é a melhor classificada no Nordeste.

No que diz respeito às "faculdades", todas privadas, apenas cinco delas aparecem, variando de uma posição de 45ª a 215ª.

Quanto à classificação "centros universitários e Cefet", somente quatro "centros" são citados, variando entre a 4ª e a 54ª posição.

Dado este quadro, é fundamental que o governo federal e o estadual se aliem para tornar o ensino universitário cearense digno da inteligência do nosso povo.

Assim, é extremamente alvissareira a instalação do campus do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) em Fortaleza.