Vladia Marques Monteiro: A bruta flor do Edifício São Pedro

A Praia de Iracema, onde está situado o Edifício São Pedro possui iconografia na orla da capital dado o atendimento aos pressupostos interdisciplinares de historicidade, importância e relevância arquitetôtica art decco e para a paisagem. Além disso, é marcadamente uma área de grande especulação imobiliária, o que é vedada pela Lei Orgânica do Município de Fortaleza e pela Constituição do Estado do Ceará de forma expressa.

Em 5/3/2024, Sarto começa o processo de demolição na surdina porque segundo seu entendimento impossível de restauração. Ocorre que estão lastreados por uma inspeção privada a mando dos Philomeno Gomes S/A os quais há muito tempo desejam higienizar e promover a gentrificação da praia de Iracema, gestando um projeto de magnitude para a orla, ferindo parâmetros urbanísticos e destruindo o entorno da ZEPH1.

Em 2017, tal grupo econômico desejava um empreendimento hoteleiro de 90m de altura, extrapolando limites da lei de parcelamento e uso do solo, sendo na ocasião votos vencidos o IAB e a UFC, representada pelo Prof. Dr. Renato Pequeno.

É consabido que ao COMPHIC é determinado o poder de decisão sobre o cancelamento de um bem tombado. Entretanto, foi realizado sem a comissão deliberar sobre o tema, atropelando a lei o que é inadmissível do ponto de vista da legalidade estrita a que está vinculado o Poder Público. A Prefeitura foi capaz de articular um dos maiores réveillons do país com aportes públicos e privados. Porém, quando o tema é especulação imobiliária e acesso ao direito à cidade, tais articulações que poderiam se dar por meio de PPP ou diálogo institucional entre entes federativos.

A jurisprudência é unânime ao afirmar que é imprescindível laudo técnico isonômico para periciar adequadamente a viabilidade de um patrimônio histórico, sendo fartos os arrestos dos TRF's nesse sentido. Porém, o juízo da 12ª. Vara da Fazenda Pública quedou-se inerte disso, sendo atribuição do magistrado velar pelas provas cautelares de urgência no seio da Ação Civil Pública nº 0808176- 55.2021.8.06.0001. Por outro lado, a prefeitura sempre se esquivou de cobrar dos proprietários multas administrativas pela falta de zelo com o imóvel. O resta é a brutalidade de uma demolição.