Marcelo Zenkner: O valor do índice de percepção de corrupção

Alguns autores afirmam que definir corrupção é quase um trabalho de Sísifo, já que o fenômeno ultrapassa a dimensão jurídica e alcança o âmbito da sociologia, da política e das relações transnacionais. Entretanto, há mais de 250 anos, Samuel Johnson, em seu pioneiro dicionário de 1755, já definia o adjetivo corrupto como "viciado; contaminado com maldade;

sem integridade".

A corrupção, assim, pode ser considerada a antítese da integridade, ou seja, trata-se de um comportamento que não apenas viola os valores e normas morais relevantes, mas também contamina profundamente o tecido social.

Se já é difícil estabelecer um conceito geral para corrupção, medi-la é uma tarefa ainda mais desafiadora. Isso porque a prática sempre envolverá atividades ilegais praticadas sub-repticiamente e que só vêm à luz por denúncias, investigações e processos judiciais. Paradoxalmente, um aumento da repressão pode, com a revelação de esquemas escusos, contribuir para uma majoração de sua percepção.

Por todas essas razões, um indicador que mensure a corrupção e que seja imune a críticas ainda não é conhecido. Nessa linha, o Índice de Percepção da Corrupção ("IPC"), que é produzido e divulgado pela Transparência Internacional e atribui notas a 180 países diferentes, é considerado um dos mais importantes do mundo. Trata-se de uma medida de percepção (e não de intensidade) da corrupção no setor público realizada por especialistas do âmbito acadêmico, jurídico

e empresarial.

Em 2023, o Brasil ficou com 36 pontos e caiu dez posições, posicionando-se na 104ª colocação. Merece reflexão o histórico dos últimos dez anos: em 2014, no início da Operação Lava-Jato, eram 43 pontos. De lá para cá, nosso país tem mantido uma pontuação abaixo da média global, o que faz gerar uma sensação de contaminação do ambiente por corrupção, abala a reputação internacional do Brasil e afasta empresas e investidores do país.

Por isso, em que pesem as diversas críticas formuladas contra a metodologia do IPC, simplesmente ignorá-lo certamente não é uma boa política pública e pode acabar funcionamento como um "efeito avestruz", expressão que remete à imagem mais famosa da maior ave do mundo: com a cabeça enterrada, simplesmente ignorando tudo o que se passa ao seu redor. n