Brenda Rolim: Precisamos falar sobre a demolição do São Pedro

A notícia da decisão repentina e apontada como definitiva pela Prefeitura de Fortaleza sobre a demolição imediata do histórico Edifício São Pedro foi recebida com consternação e perplexidade por muitos fortalezenses. A edificação, que faz parte do escasso patrimônio construído que ainda resta na capital, carrega em si um peso histórico, principalmente por ter sido o primeiro arranha-céu construído em nossa capital e ter sido palco de momentos importantes da cidade.

Sim, é ciente que o poder executivo tem competência legal para intervir em quaisquer imóveis que apresentem, em sua estrutura, riscos para a integridade física dos que circulam no entorno e os que, de alguma forma, utilizavam o imóvel. Contudo, é preciso considerar que a decisão ocorreu em meio a falta de aprovação do Executivo municipal de tombamento definitivo referendado pelo Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Fortaleza em 2015. Na época, a gestão recuou alegando que a manutenção da estrutura seria inviável. Dessa data em diante a situação só agravou.

Desde então, nada foi feito no espaço em relação à preservação do patrimônio. Inclusive, em 2022, o Governo do Ceará noticiou que a estrutura seria desapropriada e reformada para a implantação de um Distrito Criativo. Porém, os principais interessados, responsáveis e os que podiam preservá-lo como patrimônio histórico, abstiveram-se por completo por todos esses anos. Uma sucessão de promessas, negligências e abandono de todas as partes.

Sim, entende-se que é urgente uma intervenção no Edifício São Pedro. No entanto, algo deveria ser feito, inclusive por termos instrumentos como o Estatuto da Cidade e a Legislação Urbanística de Fortaleza para viabilizar a proteção da edificação. Dentro das possibilidades, é necessário debater outras alternativas visando a preservação da memória arquitetônica da cidade e não a sua demolição imediata. Infelizmente, abandonar para depois optar pela demolição, é vendar os olhos para o passado. Estamos caminhando a passos largos para a falta de memória e identidade. Que nos reste como aprendizado a lembrança das batalhas, vitórias e derrotas que se passaram ali. n