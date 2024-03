Que cansaço me causa

Esse constante dessaber

Que espanto ao meu espírito frágil,

Refém, me causa o desconhecer do ler

Doença crônica, medicamentos caros

Condenando-me ao barulho dos aparelhos

Engolido pelo artificial, amarro-me fundo

a um futuro cinzento, deslibertário

Apátrida, sobrevivo às histórias

Que meus avós me contavam

Sertanejo, vou atrás da água

Do doce, do romance e do fictício

Pois sem eles não me encontro mais

Em lugar nenhum.

Dias chatos, vidas secas

Não me tragam mais esse veneno

Dessas telas sem carinho

Realidades paralelas

Que não posso alcançar.

Me nego a bebericar tal maldição

De pequena grande duração,

Morto pela droga da sua ambição

Agora vou em direção

Onde posso de verdade me encontrar

Num mar morto, sou pescador de sonhos

Caçador de pipas e ladrão de raios

Sem futuro, tudo que me resta é o Sonhar