Antônio Conselheiro: justiça social, memória e arte

Foto: DIVULGAÇÃO Pedro Igor, coordenador da Casa de Saberes Cego Aderaldo

Antônio Carlos de Brito, o Cacaso, poeta e crítico literário (1944-1987), em seu artigo "O pesadelo no país de Canudos" (Folha de São Paulo, 1987), afirma sabiamente que: "Canudos não se entregou. Resistiu até o último homem, que caiu de pé, convicto, coerente consigo mesmo e com a causa de sua comunidade. Foi destruída, não derrotada. Quando se morre por uma causa, aquela causa não morre. Canudos é o símbolo imortal de todas as resistências libertárias. [...]. Canudos é o episódio mais revelador de nossa história republicana. E o Conselheiro o maior vulto de nossa história. E é do espírito de Antônio Conselheiro que andamos carentes, necessitados. Precisamos nos reunir, novamente em torno de Antônio Conselheiro, Canudos continua".

O texto de Cacaso permanece atual. E mais do que ele, a razão que fez Canudos existir: o desejo de liberdade. O Belo Monte era uma comunidade livre, insubmissa, sertanejamente corajosa e autossuficente. Era o que pelejamos para que o Brasil seja agora.

Antônio Conselheiro segue vivo nas lutas sociais e sua história e memória permanecem firmes e avançando em lugares importantes. Quixeramobim, sua cidade natal, é prova disso.

Com o tema "Justiça social, memória e arte", o evento "Conselheiro Vivo" acontece neste mês de março para reafirmar a importante da existência do Peregrino, nascido em 13 de março de 1830. O evento é uma realização coletiva de diversas instituições e, a cada ano, ganha novos parceiros.

A 20ª edição consecutiva do "Conselheiro Vivo" é uma realização da ONG Iphanaq; da Casa de Antônio Conselheiro, equipamento da Rede Pública de Espaços e Equipamentos Culturais da Secult-CE, gerido em parceria com o Instituto Dragão do Mar; da Prefeitura de Quixeramobim, do Sesc-Ler e da AquiLetras. A ação conta com o apoio da Câmara Municipal; da Casa de Saberes Cego Aderaldo (Secult-CE/IDM); do Sebrae-CE; do Banco do Nordeste; e do Governo Federal.

Canudos continua. Viva Antônio Conselheiro! n