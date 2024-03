Consumidores de olho no ESG

Foto: Arquivo Pessoal Sôlania Leite. Fundadora e gestora da Prollabor.

Nos últimos anos, observamos uma mudança interessante de mentalidade entre os consumidores brasileiros, evidenciando a crescente relevância da pauta ESG (Environmental, Social and Governance, em inglês) em suas escolhas de consumo. Cada vez mais, os consumidores estão atentos às práticas empresariais sustentáveis, às políticas sociais inclusivas e à transparência na governança corporativa. Essa conscientização reflete uma busca por alinhamento de valores, em que os consumidores buscam além de produtos e serviços de qualidade, mas desejam apoiar empresas comprometidas com a responsabilidade ambiental, a equidade social e práticas éticas.

A emergência do foco ESG está intrinsecamente ligada à compreensão de que as ações das empresas têm impactos significativos não apenas nos resultados financeiros, mas também no meio ambiente, nas comunidades e na sociedade como um todo. Consumidores de todo o mundo estão demonstrando uma preferência crescente por marcas que adotam práticas sustentáveis, promovem a diversidade e a inclusão e incorporam boas práticas em suas operações. Essa mudança de mentalidade é apenas uma resposta às crescentes preocupações globais com questões ambientais e sociais e reflete a consciência dos consumidores sobre seu poder enquanto agentes de transformação por meio de suas escolhas de consumo. A adesão de empresas a práticas ESG representa uma resposta ética e moral aos desafios contemporâneos. Tornou-se uma necessidade estratégica.

Nesse contexto, as empresas que adotam uma abordagem responsável em relação ao ESG se destacam na preferência do consumidor e fortalecem sua resiliência a longo prazo diante das crescentes demandas por práticas mais éticas e sustentáveis. A relevância da pauta ESG para os consumidores brasileiros responde a uma tendência global e sinaliza uma mudança fundamental na maneira como as empresas são percebidas e avaliadas em um contexto mais amplo de responsabilidade social e ambiental. Esse movimento representa uma evolução nas práticas de consumo, além de ser um chamado para uma transformação mais profunda nas dinâmicas corporativas, estimulando empresas a incorporarem cada vez mais princípios ESG em sua estratégia de gestão na prática, envolvendo toda a sua cadeia de valor e seus stakeholders, em benefício de um futuro mais sustentável. n